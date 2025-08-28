شكرا لقرائتكم خبر بيئة المدينة تستعرض الفرص الاستثمارية والممكنات في ورشة عمل بغرفة المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت منظومة البيئة والمياه والزراعة الفرص الاستثمارية والممكنات النظامية في محافظات ومراكز منطقة المدينة المنورة، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول وحماية الموارد الطبيعية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، بمشاركة عدد من المختصين من مختلف القطاعات التابعة للمنظومة.

وبين مدير إدارة استثمار الأصول بالوزارة خالد بن إبراهيم الحريشي، أبرز الفرص المطروحة في المجالات البيئية والزراعية، ومنها قطاع الثروة الحيوانية والمتنزهات الوطنية، والتعريف بالأنظمة واللوائح المنظمة لطرح الفرص، وآليات تقييم العطاءات وعروض المستثمرين؛ بما يسهم في تعظيم المنفعة الاقتصادية والسياحية للمواقع التي تشرف عليها الوزارة في المنطقة.

وأشار الحريشي إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية المطروحة مؤخرا عبر البوابة الموحدة للاستثمار في المدن السعودية «فرص»، من بينها فرصة لتربية وتسمين وإنتاج اللحوم الحمراء بمحافظة بدر، وأخرى لتربية وتسمين وإنتاج اللحوم الحمراء العضوية بمحافظة الحناكية، للإسهام في دعم الأمن الغذائي، ومشروع لإنشاء مشتل للنباتات البرية بمحافظة المهد، بما يعزز المجال البيئي، ويدعم قطاع المتنزهات الوطنية، انسجاما مع مستهدفات وزارة البيئة والمياه والزراعة.