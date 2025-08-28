شكرا لقرائتكم خبر «الصناعة» تنفذ 237 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال يوليو الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية - ممثلة في وكالة الإشراف على العمليات التعدينية -، 237 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال يوليو الماضي.

وخلال هذه الجولة تؤكد الوزارة التزام المواقع التعدينية بنظام الاستثمار التعديني، وتعمل على توجيه الإنذارات عند رصد أي مخالفات، وذلك تطبيقا لمبدأ الإنذار قبل إقرار العقوبة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن الجولات الرقابية المُنفذة خلال يوليو الماضي شملت 60 جولة في منطقة الرياض، و40 جولة في منطقة المدينة المنورة، و37 جولة في المنطقة الشرقية، و26 جولة في المواقع التعدينية في منطقة مكة المكرمة، و18 جولة في منطقة عسير، و15 جولة في منطقة نجران، و11 جولة في منطقة حائل، و9 جولات في منطقة جازان، و8 جولات في منطقة القصيم، و7 جولات في منطقة الجوف، و3 جولات في منطقة الباحة، وجولتين في منطقة الحدود الشمالية، إضافة إلى جولة واحدة في منطقة تبوك.

وأكد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين وفقا للوائح نظام الاستثمار التعديني.

وتهدف الوزارة إلى تعزيز القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.3 تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.