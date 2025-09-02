تابع الان خبر المملكة تدعم جهود فلسطين في تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - دعمت المملكة العربية السعودية مسارات التحول الرقمي في دولة فلسطين، وذلك خلال استقبال معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه لمعالي وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطيني الدكتور عبدالرزاق النتشة والوفد المرافق له، في مقر الوزارة بالرياض أمس، قبيل انطلاق أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات.

وعقد الوزيران اجتماعاً موسعاً ناقشا خلاله آفاق التعاون الإستراتيجي بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتنمية الممكنات التقنية، وتبادل أفضل الممارسات في مجال الحكومة الرقمية. كما تطرقا إلى برامج بناء القدرات الرقمية وتنمية المواهب بما يتماشى مع متطلبات المستقبل.

ويأتي هذا التعاون امتداداً لجهود المملكة في دعم دولة فلسطين لتعزيز قدراتها الرقمية وتمكين اقتصادها الوطني من الاستفادة من فرص الابتكار والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز تطلعات الشباب نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.