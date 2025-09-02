شكرا لقرائتكم خبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفذ أكثر من 17 ألف زيارة رقابية لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي إطار متابعتها تنفيذ القرار، نفذت الفرق الرقابية التابعة للوزارة أكثر من 17 ألف زيارة ميدانية في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من التزام المنشآت بالتطبيق، حيث رُصدت 1910 مخالفة بحق المنشآت غير الملتزمة، فيما استقبلت منذ بدء القرار وحتى 26 أغسطس أكثر من 300 بلاغ جرى التعامل معها ضمن المدد المحددة، وكثفت الوزارة بالشراكة مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، جهودها التوعوية من خلال نشر مواد إعلامية وإرشادية تهدف إلى رفع مستوى وعي العاملين والمنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية.
وتؤكد الوزارة أن هذه الجهود الرقابية والتوعوية تمثل جزءًا من منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الثقافة الوقائية، وتحقيق الامتثال الكامل للأنظمة، وضمان سلامة العاملين في مواقع العمل المختلفة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين بيئة العمل ورفع مستويات السلامة والصحة المهنية.
