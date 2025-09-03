شكرا لقرائتكم خبر أجنحة تفاعلية في معرض «واحة الإعلام» تستعرض أبرز إنجازات رؤية المملكة 2030 الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك عدة جهات حكومية وخاصة في معرض «واحة الإعلام» من خلال أجنحة تفاعلية تعكس حجم الجهود الوطنية في دعم التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بالتزامن مع أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات في الرياض، بالشراكة مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

ويتيح المعرض للزوار فرصة الاطلاع على أبرز المبادرات والمشاريع التحولية، والتعرّف على قصص النجاح التي تعكس مسيرة التطور الرقمي في مختلف القطاعات.

وتستعرض وزارة الرياضة من خلال جناحها في واحة الإعلام النجاحات التي حققتها المملكة في استضافة أكثر من 130 فعالية رياضية كبرى حضرها ما يزيد على 3 ملايين زائر من أكثر من 130 جنسية، مسلطة الضوء على قصة التحول الرياضي عبر شاشات تفاعلية تضم الملعب الرقمي والمنصة الموحدة ومبادرات المنشآت الذكية، إضافة إلى إبراز ملف الاستضافات العالمية وفي مقدمتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.

وتقدم «هيئة تطوير منطقة عسير» 3 مبادرات رقمية تفاعلية، تشمل «هاكثون عسير تبتكر» الذي يجمع المبدعين لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم مجالات السياحة والاستثمار والنقل والاستدامة بالاعتماد على التقنيات كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، و»منصة اكتشف عسير» التي توفر خريطة تفاعلية رقمية للتعريف بمقومات المنطقة السياحية والثقافية والطبيعية وتعزيز تجربة الزائر، إضافة إلى «منصة المقترحات» التي تتيح عبر الموقع الالكتروني للهيئة مشاركة المجتمع والجهات المختلفة في صياغة الأفكار التطويرية، بما يجسد توجه الهيئة نحو إشراك التقنية في التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتأتي «نيوم» لاستعراض مشاريعها العملاقة التي تمثل أيقونات حضرية وسياحية رائدة، مثل: مدينة ذا لاين، والوجهة الجبلية السياحية «تروجينا»، ومقنا المطلة على البحر الأحمر، ومدينة أوكساچون الصناعية الأكثر ابتكارا، وجزيرة سندالة السياحية الفاخرة.

ويركز الجناح على الدور المحوري للتقنية في تصميم وتنفيذ هذه المشاريع، من خلال أنظمة المدن الذكية أو الحلول المستدامة التي تعيد تعريف أسلوب الحياة الحديث، إلى جانب إبراز التزام نيوم بالحفاظ على التراث الإنساني والطبيعة الغنية في المنطقة.

ويسلط جناح «روح السعودية» تحت إشراف الهيئة السعودية للسياحة الضوء على الوجهات السياحية، والتنوع الطبيعي والمناخي والثقافي في جميع مناطق المملكة، والفعاليات العالمية والنوعية طوال العام، كما يوفر للزوار فرصة التفاعل مع الشاشات الذكية التي من خلالها يخوض رحلة نحو الوجهات الفريدة والتجارب السياحية الملهمة، كما يمكن للزائر التقاط الصور والمقاطع المرئية للتجارب الغامرة والاحتفاظ بها كونها ذكرى مميزة.

ويشارك في المعرض أيضا عدد من الشركات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات والتقنية، لاستعراض أبرز الابتكارات والحلول التنظيمية RegTech.