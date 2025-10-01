شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر «السلامة من الحرائق» يستعرض أحدث الابتكارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت ضمن فعاليات اليوم الأول لمعرض «إنترسك السعودية 2025» المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، أعمال مؤتمر السلامة من الحرائق وتقنياتها، بمشاركة خبراء ومتخصصين في مجالات الوقاية وإدارة المخاطر.

وتطرق المؤتمر عبر جلساته إلى موضوعات محورية، شملت: أهمية شهادات الاعتماد وفهم متطلبات امتثال المنتجات في السوق السعودية، والمقاربة المتكاملة للسلامة من الحرائق طوال دورة حياة المباني، إضافة إلى جلسة تناولت التحديات المرتبطة بازدهار السياحة وما يتطلبه ذلك من تعزيز أنظمة السلامة في الفنادق والمنتجعات والمرافق السياحية.

وشهدت أعماله عددا من العروض التقديمية، أبرزها: التقنيات الذكية في إدارة المخاطر، وإدارة الوقاية من الحرائق في منشآت المطارات، ومزايا استخدام الطائرات المسيرة في خدمات الإطفاء والإنقاذ، فضلا عن عرض تناول المخاطر الجديدة وقابلية الإنسان للتأثر وضرورة تحديث سياسات الحماية.

وتخلل البرنامج استعراض تجربة الربط الآلي للمشاريع الريادية بالعاصمة المقدسة مع مركز عمليات الدفاع المدني عبر أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى حلول متقدمة في مجال مكافحة الحرائق الذكية، التي تجسد توجها عالميا متناميا نحو تسخير الابتكار لتعزيز سلامة الأرواح والممتلكات.