بالفيديو: مختص عقاري يكشف عن أهم الفرص العقارية القادمة في منطقة عسير

موقع الخليج 365: كشف الخبير والمستثمر في قطاع العقار والمقاولات بندر العامري عن أبرز الفرص العقارية القادمة في المملكة، مشيرًا إلى تحالف استثماري ضخم في منطقة عسير.

أمير منطقة عسير

وأوضح "العامري" خلال حديثه في بودكاست "سقراط" أن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال دعا عددًا من رجال الأعمال للاستثمار في المنطقة، مضيفًا أنه أبدى ملاحظاته حول غياب الوضوح في الفرص الاستثمارية المطروحة من شركات الصندوق وهيئة التطوير.

تحالف عقاري

وأشار إلى أن الأمير تركي بن طلال تعهّد بتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين، حيث اجتمع برجال الأعمال وأعلن عن أول تحالف عقاري تنظمه اللجنة الوطنية العقارية واتحاد الغرف السعودية، بفرص استثمارية تتجاوز مليار ريال، ومتوقع أن تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات ريال قادمة إلى منطقة عسير.