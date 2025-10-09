شكرا لقرائتكم خبر «العناية بالحرمين» تقدم برامج عدسة الثقافة الموجهة للطفل في مكتبة الحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تجربة ثقافية تجمع المعرفة والإبداع في مكتبة الحرم المكي الشريف، من خلال برامج عدسة الثقافة المصاحبة لفعاليات مكتبة الطفل ببطحاء قريش كل أربعاء عند الخامسة مساء.

وأوضحت الهيئة أن البرامج تجمع بين المعرفة والإبداع والثقافة في أجواء ملهمة، تهدف إلى تنمية قدراتهم العقلية والمهارات اللغوية والإبداعية، وغرس عادة القراءة لديهم، وتطوير اتجاهات اجتماعية إيجابية، إضافة إلى توفير بيئة مناسبة للقراءة وتنمية الوعي الاجتماعي لديهم من خلال توفير مصادر متنوعة وتقديم أنشطة ثقافية وترفيهية هادفة.

وتعد المكتبة صرحا علميا وثقافيا، وهي من أهم المكتبات في العالم الإسلامي وأعرقها، وتحتوي المكتبة التابعة للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على أكثر من (200,000) مادة معرفية، تشمل الكتب والمخطوطات والصحف والمجلات والمواد الصوتية، ما يجعلها وجهة رئيسية للراغبين في التعمق في العلوم الشرعية واللغوية والاجتماعية والتطبيقية.