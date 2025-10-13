شكرا لقرائتكم خبر ورشة عمل ترسخ مفاهيم الاستقرار الأسري في «الرياض تقرأ» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقيمت بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2025، ورشة عمل بعنوان «نحو أسرة مستقرة: بناء قاعدة صلبة للعلاقات الأسرية»، قدمتها الأخصائية الاجتماعية آمنة الطبيقي، وسط حضور نوعي من المهتمين بالشأن الأسري والاجتماعي، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية للمعرض، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت شعار «الرياض تقرأ».

واستعرضت الطبيقي خلال الورشة أبرز المهارات التي تسهم في تحقيق التوازن والاستقرار داخل الأسرة، وفي مقدمتها مهارة التواصل الأسري القائمة على المودة والرحمة، مؤكدة أن التواصل الفعال يمثل حجر الأساس في بناء أسرة متماسكة يسودها التفاهم والاحترام المتبادل.

وتناولت مهارة المرونة وحل المشكلات داخل الأسرة بوصفها أداة فعالة لتجاوز الخلافات اليومية وتجنب تراكم التوترات، مشيرة إلى أن القدرة على التكيف مع المواقف المختلفة تضمن استمرارية العلاقات الأسرية في بيئة إيجابية صحية، كما تطرقت إلى مهارة ترتيب الأدوار وجودة حياة الأسرة، موضحة أن الأدوار والمسؤوليات الواعية بين أفراد الأسرة يسهم في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي، ويعزز مفهوم الشراكة في إدارة شؤون الحياة اليومية.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من البرامج النوعية التي احتضنها معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام، وسعت إلى تعزيز القيم المجتمعية ونشر الوعي الثقافي والأسري، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي وأسرة مستقرة.