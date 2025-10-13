تابع الان خبر معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 يختتم فعالياته بعشرة أيام من الإبداع والحراك الثقافي حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - اختتم معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 فعالياته مساء أمس في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بعد عشرة أيام حافلة بالحراك الثقافي والمعرفي تحت شعار “الرياض تقرأ”، وسط حضور جماهيري واسع ومشاركة أكثر من (2000) دار نشر ووكالة من (25) دولة، إلى جانب مؤسسات وهيئات ثقافية من داخل المملكة وخارجها.

وشهد المعرض خلال أيامه العشرة تظاهرة فكرية وإبداعية كبرى أضاءت سماء العاصمة بالرياض، وجعلت منها مركزًا للحوار الأدبي وتبادل المعرفة، مؤكّدًا مكانته كأبرز حدث ثقافي في المملكة وأحد أهم معارض الكتب في العالم العربي.

وجسّد معرض الرياض الدولي للكتاب دوره كمنصة رئيسة تجمع الأدباء والمفكرين وصنّاع الثقافة والناشرين من مختلف الدول، حيث حلّت جمهورية أوزبكستان ضيف شرف لهذه الدورة، وقدّمت تجربة ثقافية غنية عكست موروثها التاريخي والفني، من خلال جناح ضمّ مخطوطات نادرة وإبداعات فكرية وفنية شارك فيها نخبة من رموز الثقافة الأوزبكية.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ هيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف عبدالعزيز الواصل أن هذه الدورة عكست مكانة المملكة في المشهد الثقافي العالمي، مشيرًا إلى أن المعرض تجاوز مفهوم البيع والشراء ليصبح جسرًا للتواصل الفكري بين الشعوب، وقال: “نجاح هذا الحدث ليس إنجازًا تنظيميًا فحسب، بل هو ثمرة رؤية وطنية جعلت الثقافة ركيزة للتنمية والهوية السعودية.”

وأوضح الواصل أن الهيئة مستمرة في تطوير منظومة النشر ودعم المؤلفين ودور النشر المحلية، وتعزيز الحضور السعودي في المحافل الدولية، مؤكدًا أن الكتاب سيظل حاضرًا في وجدان الإنسان، وأن معرض الرياض الدولي للكتاب شوفٌ على أن المستقبل للثقافة والمعرفة.

كما حظي الزوار ببرنامج ثقافي متنوع تجاوزت فعالياته 200 فعالية، شملت ندوات فكرية وجلسات حوارية ومحاضرات وأمسيات شعرية وورش عمل، بمشاركة نخبة من المفكرين والمثقفين من المملكة والمنطقة والعالم.