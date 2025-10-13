شكرا لقرائتكم خبر جامعة جدة تُفعّل اليوم العالمي للبصر وتؤكد تميّزها بقسم البصريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظّمت جامعة جدة ممثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقية، فعالية اليوم العالمي للبصر تحت شعار “جودة نظر، جودة حياة”، وذلك في مقر الجامعة بمركز المؤتمرات، بحضور أعضاء هيئة التدريس وطلبة قسم البصريات وممثلي الجهات في الجامعة وعدد من المستفيدين.

وتأتي هذه الفعالية تأكيدًا على الدور الريادي الذي تقوم به الجامعة في مجال صحة البصر، إذ تتميّز بوجود قسم البصريات الوحيد على مستوى المنطقة الغربية، والذي يُعد من الأقسام الأكاديمية المتخصّصة في تأهيل الكفاءات وتقديم الخدمات البصرية النوعية للمجتمع.

وأوضح رئيس قسم البصريات الدكتور كريم لنجاوي أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يهدف إلى نشر الوعي الصحي بأهمية العناية بالعيون والوقاية من أمراضها، إلى جانب التأكيد على دور الكشف المبكر في الحفاظ على سلامة البصر وجودة الحياة.

وتضمّنت الفعالية عددًا من الأركان التوعوية والفحوصات المجانية للعين، شملت فحص النظر، ضغط العين، قوة العدسات، وكشف عمى الألوان، إلى جانب عروض تثقيفية وورش عمل متخصّصة في مجال صحة العيون قدّمها نخبة من المختصين وطلاب قسم البصريات بالجامعة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز صحة البصر للموظفين والطلاب كأحد عناصر السعادة المؤسسية، وذلك من خلال خلق بيئة جامعية تهتم بجودة حياة منسوبيها، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من أمراض العيون.

وشهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من الزوّار والطلبة، الذين عبّروا عن تقديرهم للخدمات والفحوصات المقدّمة والمعلومات التوعوية المفيدة.

وفي ختام الفعالية، جرى تكريم الجهات المشاركة والمتطوعين تقديرًا لجهودهم في إنجاح الحدث، وسط إشادة واسعة من الحضور بما قدّمته الجامعة من محتوى تثقيفي متميز في مجال صحة العيون.