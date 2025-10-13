شكرا لقرائتكم خبر «مكتبة الملك فهد» تعرف جمهورها بطرق ترميم الكتب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يضم جناح مكتبة الملك فهد الوطنية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، ركنا خاصا لتعريف الزائرين بطرق ترميم ومعالجة الكتب والمخطوطات والوثائق بأحدث الطرق والوسائل العلمية الحديثة.

ويحتوي الركن على أدوات المرمم الأساسية المكونة من المشرط والعظمة والفرشة والإبرة والإسفنجة.

ويعرض الركن بعض أدوات الترميم ومنها: مثبت الحبر، والمغنيسيوم لإزالة الحموضة، ومادة الجليسرين لترطيب الورق، والكاوية، وجهاز مقياس الورق، بالإضافة إلى الورق الياباني الطبيعي المجلوب خصيصا لأوراق المخطوطات.

ويقوم الفني المسؤول عن الترميم في الجناح بشرح مبسط للزوار عن مراحل ترميم المخطوطات وإعادتها كما كانت على وضعها الأصلي.

يذكر أن «إدارة الترميم والتعقيم بمكتبة الملك فهد الوطنية» تتعامل مع الوثائق والمخطوطات التي تصل إليها من الجهات الحكومية والأفراد على حد سواء، وفق آلية احترافية دقيقة، عبر مراحل تبدأ بمرحلة التعقيم، ثم المعالجة، فالترميم، والميكروفيلم والتصوير الرقمي، حتى تصل لمرحلة التجليد.