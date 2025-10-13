شكرا لقرائتكم خبر اعتماد 27 ساعة تعليم طبي مستمر لمؤتمر «طب العيون 2025 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (27) ساعة تعليم طبي مستمر، للمشاركين والحضور المسجلين في فعاليات مؤتمر «طب العيون 2025، الذي دعت إليه الجمعية السعودية لطب العيون وقسم طب العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود، خلال الفترة من 13-15 نوفمبر المقبل بفندق هيلتون الرياض.

وأوضح رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية السعودية لطب العيون الدكتور عبدالرحمن البلوشي، أن اعتماد الساعات التعليمية يعكس أهمية هذا الحدث الطبي ومكانته الدولية، بوصفه منصة علمية تسهم في إثراء الخبرات، واكتساب مهارات جديدة، وتبادل المعرفة، ومتابعة أحدث التطورات في تشخيص وعلاج أمراض العيون.

وأشار إلى أن المؤتمر، يتضمن معرضا طبيا دوليا يشارك فيه عدد من الشركات الرائدة في مجال الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بطب العيون.

من جانبه بين رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور طارق الزاحم، أن اعتماد 27 ساعة يعكس الجهود التي بذلتها اللجان المنظمة، لإعداد برنامج علمي متكامل بمشاركة أكثر من 45 خبيرا ومتحدثا من مختلف دول العالم، مبينا أن المؤتمر من المتوقع أن يستقطب أكثر من 2500 طبيب ومتخصص من داخل المملكة وخارجها.

وفي السياق نفسه، أفادت رئيسة لجنة التعاون الخارجي الدكتورة بسمات المعلم، بأن ما يميز نسخة هذا العام هو استضافة المؤتمر الخليجي الأول لطب وجراحة العيون، في تعاون وتنظيم مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، مما يمنح المؤتمر بعدا إقليميا مميزا، ويعزز دوره في تطوير تخصص طب العيون على المستوى الخليجي.

يذكر أن الجمعية السعودية لطب العيون تواصل استقبال طلبات التسجيل للمؤتمر عبر موقعها الالكتروني: https://sos-conferences.com/، ويستهدف المؤتمر أطباء العيون، وأخصائيي البصريات، وجميع المهتمين بطب وجراحة العيون.