رئيس «المساحة الجيولوجية» يرأس لقاء رؤساء هيئات المسح الجيولوجي في العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رأس الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني، لقاء رؤساء هيئات المسح الجيولوجي في العالم، على هامش أعمال مؤتمر ومعرض «GEOMIN 2025» في نسخته الأولى، التي تنظمه الهيئة بالتعاون مع جمعية المستكشفين الجيوفيزيائيين، تحت شعار «إعادة تعريف استكشاف المعادن.. الفرص والإمكانات»، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف.

واستعرض اللقاء مكانة هذا الحدث، وسط إثرائه من قبل المشاركين من مختلف دول العالم، إلى جانب بحث تبادل المعرفة والخبرات خلال فعاليات المؤتمر، وتأكيد أهمية التعاون الدولي والابتكار التكنولوجي في هذا المجال، وبحث أفضل الممارسات بين الهيئات، لتعزيز الكفاءة وتقليل التحديات التقنية.

ونوه المهندس الشمراني، بهذا اللقاء المهم الذي يركز على تعزيز تبادل الخبرات بين هيئات المسح الجيولوجي حول التطورات والتحديات في استكشاف المعادن والجيوفيزياء، مبينا مشاركة قادة وممثلي منظمات المساحة الجيولوجية الدولية؛ مما يعكس أهمية التعاون العالمي، ولفت نظر المشاركين تجاه التقنيات الجيوفيزيائية الناشئة وتأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف المعادن.

وتخلل اللقاء استعراض الدور التكنولوجي في تحسين الكفاءة، وأثر منصات جمع البيانات الجديدة، مثل: الطائرات دون طيار، وأجهزة الاستشعار المحمولة بالأقمار الصناعية على سير عمل الاستكشاف، إضافة إلى استعراض العقبات التقنية الرئيسة التي تواجه المسوحات، مع التركيز على المشكلات المشتركة التي قد تستفيد من التعاون.

وأكد اللقاء أهمية العوامل البيئية جزءا من ممارسة الاستكشاف وتقليل التأثير البيئي، ووضع استراتيجيات مستقبلية لتعزيز التعاون وتطوير التقنيات في مجالات المعادن والجيوفيزياء.