شكرا لقرائتكم خبر انطلاق مهرجان «هوروركون» ضمن فعاليات موسم جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق في مدينة جدة يوم الأربعاء المقبل تجارب مهرجان «هوروركون HorrorCon»، وذلك ضمن فعاليات موسم جدة 2025، بمغامرات مشوقة، وتجارب تشمل بيوت رعب، وعدد من الألعاب التفاعلية بطابع ترفيهي مرعب.

ويحتوي المهرجان الذي يعد الأول من نوعه في المملكة والشرق الأوسط فعاليات مخصصة لعشاق الرعب، تحتوي مجموعة من المتاهات وألعاب «الآركيد» والمفاجآت اليومية، إضافة إلى عدد من المغامرات، والتجارب المتنوعة ما بين سباقات وألعاب، ومناطق للمأكولات والمشروبات تتناسب مع مختلف الزوار من سكان جدة والقادمين إليها من داخل المملكة وخارجها.

ويتيح مهرجان «هوروركون HorrorCon» لزواره الاستمتاع بأجواء مصممة بعناية لإشعال مشاعر الترقب والحماس، وتقديم فعاليات ترفيهية مكثفة لعشاق هذا النوع من التجارب والعروض التنكرية.