«الملك سعود الطبية» تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، فعاليات حفل اليوم العالمي للصحة النفسية بعنوان ''الصحة النفسية في الأزمات والكوارث''، تضمنت محاضرات عن الطب النفسي، والمقاييس النفسية، والاسترخاء.

وبين رئيس قسم الصحة النفسية الدكتور عبدالله اليحيى مبادرات قسم الصحة النفسية منها عيادات تخصصية في مراكز متعددة مثل: النمو والسلوك، زراعة الكلى، وزراعة القوقعة، والعقم، وعيادة الحمل عالي الخطورة، وإنشاء مسارات دعم نفسي للمصابين بالحروق، والجلطات الدماغية، والأورام وكبار السن وغيرها؛ بهدف تعزيز التكيف والتعافي،

وأشار إلى الانتهاء من أكثر من 300 حالة كانت على قوائم الانتظار في مستشفى الأطفال، وتقديم الدعم نفسي لأكثر من 250 حالة تم تشخيصها بالتصلب اللويحي المتعدد في المستشفى العام.