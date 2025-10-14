شكرا لقرائتكم خبر وزارة السياحة تفتتح مكاتبها في مكة والمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت وزارة السياحة مكاتبها الجديدة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز حضورها الميداني، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في القطاع السياحي.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة السياحة محمد الرساسمة، أن افتتاح هذه المكاتب يمثل خطوة نوعية في تمكين المنظومة السياحية في المنطقتين اللتين تحظيان بمكانة استثنائية، بوصفهما تستقبلان ملايين الحجاج والمعتمرين والزوار على مدار العام، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع مستهدفات الوزارة الرامية إلى تطوير القطاع السياحي، وتحقيق تجربة متكاملة ومستدامة للزوار.

وأشار الرساسمة إلى أن الوزارة تهدف من خلال افتتاح المكاتب الجديدة إلى تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها متابعة أعمال الرقابة والتفتيش، وضمان الالتزام بالأنظمة والمعايير المعتمدة، ودعم المستثمرين، وتمثيل الوزارة في المجالس واللجان والفعاليات الرسمية في المنطقتين، كما ستسهم هذه المكاتب في تعزيز التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار.