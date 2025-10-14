شكرا لقرائتكم خبر تدشين المبادرة الوطنية لاكتشاف الشغف وإطلاق القدرات في العلوم والتقنية بواحة الملك سلمان للعلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، تدشين المبادرة الوطنية لاكتشاف الشغف وإطلاق القدرات في العلوم والتقنية STEAM 2025-2030، في مقر واحة الملك سلمان للعلوم بالرياض.

وأوضح المشرف العام على واحة الملك سلمان للعلوم الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر أن المبادرة الوطنية لاكتشاف الشغف وإطلاق القدرات (2025-2030) تأتي انطلاقا من سعي الواحة للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لرؤية السعودية 2030 المتعلقة بتنمية القدرات البشرية، واستثمار النجاحات التي تحققت بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم في تنظيم مهرجانات العلوم والتقنية بالرياض.

وأكد طاهر أن المبادرة تهدف إلى تحقيق التكامل لبرامج القطاعين الحكومي وغير الربحي، وتسعى إلى اكتشاف الشغف وبناء القدرات في العلوم والتقنية، وخدمة الطالب والمعلم والأسرة، وفق الأولويات الوطنية للمملكة في البحث والتطوير والابتكار.

من جهته، قال وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور حسن خرمي في كلمة وزارة التعليم التي ألقاها خلال الحفل: تستمر مسيرة الريادة في التعليم بدعم كبير وكريم من القيادة الرشيدة - أعزها الله -، ومن أسمى صور هذا الدعم ما يوجه إلى المدارس ذات الأداء المنخفض؛ تأكيدا أن التميز لا يكتمل إلا بتكافؤ الفرص ورفع مستوى الجميع.

ونوه بتضافر الجهود وحشد الموارد والممكنات بين الوزارة بما لديها من خبرات تراكمية في مجالات STEM وواحة الملك سلمان للعلوم التي تمتلك خبرات واسعة، مبينا أن المبادرة سيستفيد منها طلبة التعليم العام في جميع المراحل التعليمية، إضافة إلى المعلمين والمعلمات والكوادر التعليمية والأسر والمجتمع المحلي.

وأشاد وكيل وزارة التعليم للتعليم العام بالجهود المبذولة من القائمين على المبادرة؛ عادا تنفيذ 11 مهرجانا علميا في مناطق المملكة ترجمة ملهمة لهذه الشراكة، بما يسهم في أن تكون الواحة أيقونة وطنية تنشر العلم التطبيقي والتجريبي النافع بين طلبة المدارس.

وشهد الحفل توقيع عدد من مذكرات التعاون بين واحة الملك سلمان للعلوم وعدد من الجهات الحكومية والخاصة الشركاء في المبادرة الوطنية لاكتشاف الشغف وإطلاق القدرات في العلوم والتقنية، كما جرى خلال الحفل تكريم رعاة المبادرة؛ تقديرا لإسهاماتهم الفاعلة.

وتأتي المبادرة الاستراتيجية بالشراكة بين الوزارة وواحة الملك سلمان للعلوم؛ تعزيزا للثقافة العلمية في المملكة، ودعما للتوجهات الاستراتيجية للمنظومة التعليمية والثقافية، من خلال رفع نواتج تعلم العلوم والتقنية (STEM)، وترسيخ الفهم والتطبيق العملي عبر تجارب تفاعلية ومعروضات مبتكرة وورش عمل وجلسات حوارية متخصصة تقوم على مبدأ التعلم بالترفيه، وفق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية السعودية 2030.

وتهدف في مرحلتها الأولى إلى تنفيذ 11 مهرجانا علميا خلال العام الدراسي الحالي في عدد من مناطق المملكة، وتوفير تجربة تعليمية تفاعلية لجميع فئات المجتمع، ودعم اكتشاف الشغف وتنمية المعارف والقيم والمهارات، إضافة إلى بناء شراكات إستراتيجية مستدامة مع القطاعين الخاص وغير الربحي.‫