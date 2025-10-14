شكرا لقرائتكم خبر غرفة جازان تنفذ ورشة عمل لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت غرفة جازان، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أمس، ورشة عمل بعنوان «الذكاء الاصطناعي في المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، وذلك بمقر أكاديمية الغرفة بمدينة جيزان.

وهدفت الورشة، التي استهدفت رواد الأعمال، وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمهتمين بريادة الأعمال، والموظفين في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي، إلى تمكينهم من الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز أعمالهم وتحقيق الابتكار.

واستعرضت الورشة عددًا من المحاور حول، دور الذكاء الاصطناعي كأداة أساسية للأعمال، وأحدث التطبيقات في القطاعات التجارية، وسبل رفع أداء الأنظمة الذكية لدعم الابتكار، إضافة إلى تطوير قدرات المنشآت عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما تناولت الورشة، أهم البيانات اللازمة لتحليل الأعمال، وتحويل الأفكار التقنية الابتكارية إلى مشاريع ريادية ناجحة، مع التأكيد على مسؤولية المنشآت في تطبيق الذكاء الاصطناعي، وعرض تجارب حقيقية توضح تأثيره وإستراتيجيات تبنيه في نشاطاتها.