شكرا لقرائتكم خبر محافظ الأحساء يرعى توقيع اتفاقيات إستراتيجية لجمعية زهرة ويكرّم الجهات الداعمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء أمس، في قصر إبراهيم التاريخي، توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون إستراتيجية بين جمعية زهرة لسرطان الثدي وعدد من الجهات في محافظة الأحساء، بحضور الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أصحاب السمو والمسؤولين بالمحافظة.

وشملت الاتفاقيات استضافة مركز حمد الجبر للأورام لمكتب جمعية زهرة في محافظة الأحساء، ودعم مؤسسة عبدالعزيز ومحمد وعبداللطيف أبناء حمد الجبر الخيرية لإعادة تأهيل العيادة المتنقلة الخاصة بالجمعية، إضافة إلى تعاون مع معهد أبصر لتنفيذ برامج ومحاضرات توعوية مستمرة في المنطقة الشرقية.

وأكد محافظ الأحساء أن هذه المبادرات الصحية النوعية تحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة – حفظها الله – لما لها من أثر بالغ في تعزيز الوعي الصحي وترسيخ ثقافة الوقاية، مشيدًا بالدور الوطني الرائد الذي تضطلع به جمعية زهرة في مجال التوعية والكشف المبكر، ومساهمتها الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في محور جودة الحياة.

وفي ختام اللقاء، كرّم الجهات المشاركة والداعمين، تقديرًا لجهودهم المتميزة في دعم برامج الجمعية، وتعزيز الشراكات المجتمعية، مثمنًا حرصهم على الإسهام الفاعل في رفع مستوى الوعي الصحي وتمكين المبادرات الوطنية.