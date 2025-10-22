شكرا لقرائتكم خبر د. عبدالله بانخر يحلّل "جدلية الإبداع بين الطبع والتطبع" في أمسية لـ "ثقافة وفنون جدة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة، فعالياتها الشهرية بأمسية فكرية متعمقة تسلط الضوء على آليات تحويل الإبداع إلى قيمة اقتصادية مؤثرة، وذلك يوم الخميس المقبل، الموافق 30 أكتوبر 2025م (8 / 5 / 1447هـ).

وتحمل الأمسية عنوان "إطلالة على اقتصاديات الإبداع: جدلية الإبداع بين الطبع والتطبع"، ويقدمها الأكاديمي والمهني الخبير في مجال اتصالات التسويقية ، الدكتور عبدالله علي بانخر. ويهدف الدكتور بانخر، خلال الأمسية التي تقام في مقر الجمعية، إلى توضيح العلاقة بين المواهب الإبداعية الفطرية والمهارات المكتسبة، وكيف يمكن توظيف كل منهما في خدمة القطاع الاقتصادي.

وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ محمد آل صبيح، مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة، بأن هذه الأمسية تأتي انطلاقاً من إيمان الجمعية بالدور المحوري للاقتصاد الإبداعي في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية. وأشار آل صبيح: "نسعى من خلال استضافة نخبة من الخبراء مثل الدكتور عبدالله بانخر، إلى تزويد المهتمين بالمعرفة والأدوات اللازمة لفهم جدلية الإبداع وتحويله إلى مشاريع مستدامة تخدم الحركة الثقافية والاقتصادية في المملكة."

وتدعو الجمعية كافة المهتمين بالتسويق والفنون والاقتصاد للاستفادة من الخبرة التي سيقدمها الدكتور بانخر، علماً بأن الأمسية ستبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً وتستمر لمدة ساعتين.