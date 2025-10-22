نجاح أول عملية جراحية لرضيع مصاب بالجلوكوما في مستشفى القطيف المركزي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مستشفى القطيف المركزي يحقق إنجازاً طبياً بنجاح أول عملية لرضيع يعاني من الجلوكوما

تمكن فريق طبي في مستشفى القطيف المركزي، التابع لتجمع الشرقية الصحي، من تحقيق إنجاز طبي نوعي بعد نجاحهم في إجراء أول عملية لرضيع يعاني من الجلوكوما الخِلقية، المعروفة بالماء الأزرق الوراثي. وقد كانت العملية ناجحة بشكل كامل.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المستشفى المستمرة في تحسين خدماتها التخصصية في مجال طب العيون واستقطاب الكفاءات الطبية المتميزة. ويهدف ذلك إلى تقديم رعاية طبية متقدمة تسهم في تحسين جودة الحياة للمرضى.

في تصريحات لقسم العيون في المستشفى، تم التأكيد على أهمية هذه العملية للتطوير وتعزيز قدرات القسم على التعامل مع الحالات الصعبة والمعقدة. كما تم التأكيد على استمرار العمل على تطوير وتحسين جاهزية الكوادر الطبية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة داخل وخارج المحافظة.

وأكد الفريق الطبي أن المستشفى ملتزم بتوسيع نطاق الخدمات التخصصية داخل المحافظة وخارجها، وذلك ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى توفير الرعاية الصحية بأعلى المعايير.