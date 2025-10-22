شكرا لقرائتكم خبر انطلاق المعسكر التدريبي لـ "هاكاثون الصناعة 2025" غدًا استعدادًا للمرحلة النهائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعد صندوق التنمية الصناعية السعودي لإقامة المعسكر التدريبي لهاكاثون الصناعة في نسخته الرابعة غداً الخميس 23 أكتوبر، والذي يستمر لمدة يومين متتالييْن، حيث يهدف المعسكر إلى استثمار إبداعات المشاركين وتمكينهم من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى حلول صناعية مبتكرة تجسد طموحات المملكة في تعزيز الابتكار ودعم القطاع الصناعي.

ويشارك في المعسكر 229 مشاركاً يمثلون 60 فريقًا ضمن المسارات الأربعة: التصميم، الإنتاج، الاستدامة، والأتمتة، الذي أُضيف مؤخراً في هذه النسخة، ويتضمن المعسكر مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تجمع بين التعلّم والتطبيق، من أبرزها "معمل التصنيع" الذي يتيح للمشاركين اختبار أفكارهم وتطويرها إلى نماذج أوليّة، و "مصنع الأفكار" الذي يشكّل مساحة عمل تفاعلية لتطوير الحلول وتبادل الخبرات، إلى جانب سلسلة من ورش العمل والجلسات الإثرائية التي تهدف إلى تنمية مهارات الابتكار والعمل الجماعي.

ويُعد المعسكر التدريبي لهاكاثون الصناعة مرحلة مهمة وحاسمة في رحلة الهاكاثون قبل الوصول إلى المرحلة النهائية، والتي تتمثل في الحفل الختامي لإعلان الفائزين، إلى جانب معرض "هاكاثون الصناعة" المصاحب للحفل، وذلك يوم السبت 25 أكتوبر الجاري، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف لتكريم الفائزين والمشاركين، حيث تتجاوز القيمة الإجمالية للجوائز 1,700,000 ريال.

الجدير بالذكر، أن "هاكاثون الصناعة" في نسخته الرابعة يقام بالشراكة مع بنك الرياض، وشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، وبرعاية بلاتينية من شركة "معادن".