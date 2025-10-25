بالفيديو.. زياد بن نحيت يفاجئ مقيماً لبنانياً في مقهى بالرياض ويعرض عليه لغزًا مقابل جائزة 3 آلاف دولار ويثير الجدل

موقع الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة مفاجأة الشاعر زياد بن نحيت لمقيم لبناني في الرياض، أثناء جلوسه في أحد المقاهي، حيث طرح عليه لغزًا مقابل جائزة مالية.

وخلال الحوار، أبدى اللبناني استغرابه من عدم تمييز بن نحيت لهجته، قائلاً له: "كيف ما عرفت إني لبناني من لهجتي وأنت صحفي طويل عريض؟"

جائزة بـ 3000 دولار

بدوره، رد بن نحيت متحديًا: "إذا جاوبت على اللغز، الجائزة راح تكون 3000 دولار بدل ريال."

اللغز

وكان اللغز : "أنشدك عن شيءٍ من الزول زولين، يقلط على الرجال بنتٍ تضمه، يقلط على شيءٍ تهيبه سلاطين، واللي يهم الناس ما يهمه."

وبعد أن عجز اللبناني عن حل اللغز، شرح له بن نحيت الإجابة، ثم ودّعه وغادر.

تفاعل واسع وانتقادات

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين المغردين، فقال أحدهم: "اللغز ما حليته أنا وشيباني، كيف تبون اللبناني يحله؟".

وأضاف مغرد آخر : "الدخول على الناس وقطع جلساتهم وتصويرهم قبل استئذانهم أمر لا أجد أنه مبرر أو ملائم.".

وعلق آخر : يستاهل اللي جاه، تارك السعوديين اللي يفهمون لهجته، ورايح للشايب لبناني ما يفهم لهجة البلد، فيما تساءل آخر قائلًا: هل زياد بن نحيت لديه تصريح من وزارة الإعلام لعمل لقاء مع الجمهور في الأماكن العامة؟.