"هرفي" تسجل خسائر بـ48 مليون ريال في الربع الثالث.. وتكشف عن الأسباب

موقع الخليج 365: أعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية عن نتائجها المالية الأولية للربع الثالث من عام 2025م، حيث سجلت خسائر بلغت 48.1 مليون ريال، مقابل خسائر قدرها 33.4 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2024م، بارتفاع نسبته 44%.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أن ارتفاع الخسائر يعود إلى انخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى، إلى جانب زيادة المصاريف العمومية والإدارية نتيجة تسجيل مخصص اضمحلال لأصول مباني مصنع سدير بقيمة 36.2 مليون ريال، وذلك رغم انخفاض مصاريف البيع والتسويق والمصاريف التمويلية ومصروف الزكاة.

وبلغ صافي الخسارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 65.8 مليون ريال، مقارنة بـ56.6 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 16%.

