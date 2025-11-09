شكرا لقرائتكم خبر 6.6 ملايين قيمة صفقات الاستثمار لـ22 شركة ناشئة في «بيبان 2025 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت حلبة المستثمرين في ملتقى «بيبان 2025»، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، في يومها الثاني تسجيل 33 رغبة استثمارية بقيمة إجمالية بلغت 6.6 ملايين ريال، وجهت إلى 22 شركة ناشئة في قطاع التقنية المالية، وذلك عقب سلسلة من العروض المباشرة التي قدمتها 35 شركة أمام لجنة من المستثمرين والخبراء، في مشهد يعكس حيوية البيئة الاستثمارية في المملكة ونضج نماذج الأعمال لدى الشركات المشاركة.

وتعد «حلبة المستثمرين» إحدى أبرز فعاليات الملتقى، إذ توفر مساحة تفاعلية تجمع رواد الأعمال والمستثمرين لعرض الحلول الابتكارية ونماذج الأعمال، وإجراء مقابلات فورية تفتح آفاقا لفرص تمويلية وشراكات استراتيجية، إلى جانب تمكين الشركات من قراءة توجهات السوق وتحسين جاهزية منتجاتها واستراتيجياتها التوسعية.

ويهدف ملتقى بيبان 2025 إلى ترسيخ بيئة ريادية محفزة قائمة على الابتكار والاستدامة، عبر برامج ومبادرات متخصصة في تطوير القدرات الريادية وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويحتضن الملتقى أكثر من 85 ورشة عمل يقدمها نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، تركز على مجالات التمويل والاستثمار، والإدارة، والتسويق، والتحول الرقمي، والتوسع العالمي، إضافة إلى عرض أكثر من 10 آلاف فرصة استثمارية عبر منصة «الفرص».

وتتواصل فعاليات ملتقى «بيبان 2025» على مدى 4 أيام في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار «وجهة عالمية للفرص»، بمشاركة أكثر من 200 متحدث محلي وعالمي، و1000 عارض من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء، يمثلون أكثر من 150 دولة حول العالم.