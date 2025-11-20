شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك عبدالعزيز و"هاليبيرتون" توقعان مذكرة تفاهم لدعم الأبحاث وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات علوم الأرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية علوم الأرض مذكرة تفاهم مع شركة "هاليبيرتون انيرجي سيرفسيس إنك"، الفرع السعودي، لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والبحث العلمي في مجالات علوم الأرض بما يخدم قطاعي الطاقة والتعدين في المملكة ويحقق متطلبات رؤية المملكة 2030.

ومثل الجامعة في توقيع المذكرة، عميد كلية علوم الأرض، الأستاذ الدكتور بدر بن عبده حكمي، فيما مثل شركة "هاليبيرتون انيرجي سيرفسيس إنك"، نائب رئيس الشركة للمملكة العربية السعودية والبحرين، السيد هاري لوبيز، وتأتي المذكرة لتوحيد جهود الجامعة وشركة "هاليبيرتون"، لدعم التنمية الوطنية والاستجابة لمتطلبات قطاعي الطاقة والتعدين، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للمملكة.

وتهدف المذكرة إلى تزويد سوق العمل السعودي بكفاءات مؤهلة ومنافسة، حيث تشمل أهدافها تنمية رأس المال البشري من خلال تقديم تدريب عملي لطلبة الكلية، اكسابهم المهارات العملية اللازمة للعمل في قطاعات الطاقة والتعدين، من خلال توفير برامج تدريب نوعية وتطبيق المعارف النظرية، إلى جانب إتاحة فرص وظيفية للخريجين المؤهلين من الجامعة بناءً على احتياجات الشركة، مع تقديم الدعم الأكاديمي والتحليلي للطلاب عبر تسهيل إجراء التحاليل المخبرية المتخصصة اللازمة لأبحاثهم.

وتركز المذكرة على إثراء البحث العلمي التطبيقي عن طريق دعم الأبحاث في تخصصات ومجالات علوم الأرض التي تخدم تطلعات المملكة الاستراتيجية، والمواءمة مع مستهدفات "رؤية 2030" في التوطين، وتحرص المذكرة على جودة التنفيذ من خلال المتابعة الدورية، تشمل تشكيل فرق عمل مشتركة، لمناقشة ومتابعة سير العمل في جميع أوجه التعاون، بهدف الاستفادة من مستجدات القطاع والتقنيات الحديثة، ومواكبة لأحدث التطورات العالمية، في البرامج التدريبية والمجالات البحثية.