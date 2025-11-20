شكرا لقرائتكم خبر الصندوق الصناعي يحتفي بتخرج الدفعة الخامسة من برنامج "نُخب" التدريبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبلغ مجموع خريجي الدفعة الخامسة من برنامج "نُخب" 51 خريجًا وخريجة، موزعين على ثلاثة مسارات تخصصية، "نُخب الائتمان"، "نُخب المهندسين"، و "نُخب دراسات السوق"، وقد اشتملت رحلة التدريب على برامج تعليمية وتطبيقية متكاملة تُقدَّم عبر نخبة من خبراء الصندوق في تمويل وتطوير المشاريع، وبالشراكة مع عدد من الجهات التدريبية والأكاديميات العالمية مثل جامعة ستانفورد ((Stanford وفتش التعليمية (Fitch Learning) وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC)، بهدف بناء قدرات مهنية متقدمة قادرة على الإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
ويأتي برنامج "نُخب" ضمن جهود الصندوق الصناعي الرامية إلى إعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة من خلال بيئة تدريبية متكاملة تدمج بين المعرفة النظرية والتجربة العملية، بما يعزز جاهزية المتدربين للانخراط مباشرة في سوق العمل والمشاركة بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني.
ومنذ انطلاقه في عام 2019م وحتى اليوم، خرّج البرنامج 250 متدربًا ومتدربة ضمن منظومة الصناعة، ليواصل بذلك مسيرة تمتد لأكثر من خمسين عامًا منذ إطلاق برنامج "محلل الائتمان" مع تأسيس الصندوق الصناعي، والذي ابتعث من خلاله أول دُفعة إلى بنك "تشيس مانهاتن" لاكتساب الخبرات والمهارات التي شكّلت الأسس التي تقوم عليها نجاحات الصندوق الصناعي اليوم، ليواصل النهج ذاته في تمكين الكفاءات الوطنية لقيادة مستقبل الصناعة السعودية.
