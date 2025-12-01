شكرا لقرائتكم خبر الشركة الوطنية للخدمات الزراعية تباشر أعمالها في مهرجان الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك الشركة الوطنية للخدمات الزراعية في النسخة العاشرة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي انطلقت فعالياته على أرض الصياهد شمال شرق الرياض.

وشرعت الشركة في أداء مهامها منذ نهاية الشهر الحالي، عبر أكثر من 50 كادرا وطنيا؛ لتقديم الخدمات البيطرية والإشراف على الإبل المشاركة، من خلال عيادة الصياهد الثابتة والعيادات الميدانية المتنقلة المجهزة لتقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية، وخصصت 20 فرقة بيطرية للعيادات الميدانية المتنقلة لتقديم الخدمات طوال فترة المهرجان.

وتعزّز الشركة جهودها عبر تطبيق «الخدمات الزراعية» الذي يتيح للعملاء حجز المواعيد وإنجاز الخدمات الكترونيا، ومنها تسجيل وترقيم الإبل، والخدمات العيادية، وخدمات التحصين، والكشف عن الأمراض بالسونار.

وتواصل الشركة الوطنية للخدمات الزراعية دورها في رفع كفاءة الخدمات البيطرية، وضمان سلامة وصحة الإبل المشاركة في المهرجان، الذي يعد أحد أبرز الملتقيات التراثية في المملكة.