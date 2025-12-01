شكرا لقرائتكم خبر «ريف السعودية» يحذر من الحسابات الوهمية لتقديم خدمات التسجيل في البرنامج مقابل مبالغ مالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية» أن ما يتم تداوله مؤخرا عبر بعض الحسابات في منصات التواصل الاجتماعي، حول تقديم خدمات التسجيل في البرنامج مقابل مبالغ مالية أو الادعاء بقدرتهم على ضمان سرعة الحصول على الدعم، لا يمت للبرنامج بأي صلة، ويعد من الممارسات غير الرسمية التي تستغل المستفيدين وتعرضهم لمخاطر الاحتيال.

وأوضح أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الالكترونية الرسمية، وأن عملية التقديم مجانية بالكامل ولا تتطلب الاستعانة بأي وسيط أو جهة خارجية، مؤكدا أن أي مطالبات مالية أو طلبات للحصول على بيانات شخصية أو مالية تعد ممارسات مخالفة يجب الإبلاغ عنها وتجنب التعامل معها.

من جانبه أفاد المتحدث الرسمي لبرنامج ريف السعودية ماجد البريكان بأن البرنامج يعمل باستمرار على تعزيز الوعي لدى المستفيدين المحتملين، مشيرا إلى أن المنصة الالكترونية مصممة لتسهيل إجراءات التسجيل بخطوات واضحة ومباشرة، مع إتاحة فريق دعم فني متخصص على مدار الساعة لخدمة المستفيدين عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وبين أن البرنامج يولي أهمية كبيرة لحماية بيانات المتقدمين، ويحرص على ضمان وصول الدعم لمستحقيه عبر الإجراءات النظامية والاشتراطات المحددة.

ودعا برنامج ريف السعودية الجميع إلى ضرورة تحري الدقة في الحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة، وعدم التعامل مع أي حسابات مجهولة أو غير رسمية، مؤكدا أن القنوات الرسمية للبرنامج هي المصدر الوحيد الموثوق للحصول على المعلومات وخدمات التسجيل.