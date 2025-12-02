شكرا لقرائتكم خبر إطلاق مشروع «نتطوع معا» لتعزيز ثقافة التطوع والابتكار الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جمعية الرواد الشبابية بجازان بالشراكة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مشروع «نتطوع معا» في نسخته الجديدة، بوصفه أحد أبرز المشاريع المجتمعية الهادفة إلى تعزيز ثقافة التطوع والابتكار الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع 2025.

ويستقطب المشروع هذا العام المتطوعين والفرق التطوعية، عبر برامج تنافسية ومسارات نوعية تحت مظلة جائزة صُنّاع الأثر التطوعية 2025، التي تشمل 4 مسارات رئيسة هي: الأفراد، والفرق التطوعية، والتجارب العائلية، وهاكاثون الابتكار التطوعي.

وشهدت نسخة العام الحالي انطلاق هاكاثون ابتكار المبادرات التطوعية بمشاركة 11 فريقا تطوعيا قدموا أفكارا مبتكرة في مجالات الابتكار الاجتماعي والاستدامة، وستعتمد 3 مشاريع منها لتنفيذها خلال عام 2026، بما يسهم في تطوير حلول تطوعية نوعية تخدم المجتمع وتوسّع أثر المبادرات التنموية في المنطقة.

وأكد رئيس الجمعية عبدالله بن يحيى حمزي أن المشروع يجسد التزام الجمعية في تمكين الشباب وتحفيز طاقاتهم في مجالات الإبداع والعطاء، مشيرا إلى أن المشاركين في مسارات الجائزة من الأفراد والفرق التطوعية يواصلون تنفيذ مبادراتهم وبرامجهم التطوعية ضمن منافسات هذا العام.