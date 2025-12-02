شكرا لقرائتكم خبر انطلاق المرحلة النهائية لمنافسات اللغة العربية والمهارات الأدبية والفنون على مستوى المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس المرحلة النهائية لمنافسات اللغة العربية والمهارات الأدبية والفنون على مستوى المملكة، التي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2025، حضوريا في فندق راديسون بلو بمدينة جازان، وعن بعد عبر منصة «ويبكس».

وتأتي استضافة المنافسات امتدادا للدعم الكبير الذي يقدمه قطاع التعليم من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، وحرص وزارة التعليم على اكتشاف المواهب وصقل مهارات الطلبة في المجالات اللغوية والأدبية والفنية.

وشهد اليوم الأول تحكيم منافسات المهارات الأدبية عن بعد في مجالات الشعر العربي الفصيح، والقصة القصيرة، والمقال، إضافة إلى منافسات الفنون في مجالي الخط والرسم، فيما تستكمل المنافسات يومي الثلاثاء والأربعاء عبر التحكيم عن بعد، إلى جانب إجراء الاختبار التحريري في منافسات اللغة العربية حضوريا.

ويشارك في هذه المنافسات 961 طالبا وطالبة من 16 إدارة تعليمية، يمثلون نخبة المتأهلين في مجالات اللغة العربية والمهارات الأدبية والفنون، إلى جانب 16 مشرفا ومشرفة يرافقون الوفود، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن، والاعتزاز باللغة العربية، واكتشاف الطلبة المتميزين، إضافة إلى تعزيز روح التنافس بينهم.