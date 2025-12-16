شكرا لقرائتكم خبر انطلاق مؤتمر الحرف اليدوية «هوية وإبداع» بجامعة أم القرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح مدير جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، فعاليات مؤتمر الحِرف اليدوية «هوية وإبداع» الذي تنظمه الجامعة ممثلة في كلية التصاميم والفنون بمكة المكرمة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، في إطار دعم الحرف السعودية الأصيلة وتعزيز حضورها الثقافي والاقتصادي، تزامنا مع «عام الحرف اليدوية 2025» في المملكة.

ويهدف المؤتمر إلى ترسيخ الهوية الوطنية من خلال إبراز الحرف التقليدية بوصفها جزءا أصيلا من الثقافة السعودية، وتمكين الحرفيين عبر ورش عمل ودورات تدريبية تسهم في تطوير مهاراتهم ومنتجاتهم بما يلائم متطلبات السوق، إضافة إلى دعم الاقتصاد الثقافي وتنويع مصادر الدخل، ونقل الخبرات والمعرفة بين الأكاديميين والحرفيين والأجيال الجديدة.

وتجول مدير الجامعة في معرض «حرفة مكة» المصاحب للفعاليات الذي يشارك فيه أكثر من 100 حرفي وحرفية يقدمون عروضا حية لعدد من الحرف التقليدية، مثل السدو، والخوص، والفخار، وصناعة الجلود، والخزفيات، إلى جانب ورش عمل متخصصة ومنصة تفاعلية تناقش سبل تطوير الحرف اليدوية واستدامتها ودمج التقنيات الحديثة بها، نظرا لما تمثله الحرف اليدوية من أهمية بصفتها ركيزة مهمة في حفظ التراث الوطني، ودعم الاقتصاد المحلي، وإيجاد فرص عمل، وتعزيز مكانة الحرفيين ودورهم في المجتمع.

يذكر أن المؤتمر تنظمه جامعة أم القرى بالشراكة مع وزارة التعليم، ووزارة الثقافة، وهيئة التراث، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ضمن المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الحرفيين وترسيخ الاعتزاز بالهوية الثقافية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.