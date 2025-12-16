شكرا لقرائتكم خبر الواجهة الثقافية تستقبل قيادات مكة في أولى فعاليات شتاء مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس فعاليات موسم شتاء مكة 2025؛ بمشاركة عدد من: الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي؛ وذلك في إطار رؤية تطويرية شاملة تهدف إلى تنشيط المشهد الحضري، وتعزيز جودة الحياة، ودعم الحراك السياحي والاقتصادي في مدينة مكة المكرمة.

وجرى تدشين الموسم من خلال جولة لقيادات مكة المكرمة في الواجهة الثقافية لجامعة أم القرى بالمدينة الجامعية في العابدية؛ بحضور أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداوود، ورئيس جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، والرئيس التنفيذي لشركة «كدانة» للتنمية والتطوير المهندس محمد بن ناصر المجماج، والرئيس التنفيذي لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير المهندس هتان طاسجي؛ وعدد من القيادات في الجهات العامة والخاصة وغير الربحية.

وجرى خلال الجولة: التعريف بمقتنيات الجامعة من القطع الأثرية والمخطوطات العلمية، والعملات والأسلحة التاريخية؛ بالإضافة إلى تاريخ الجامعة ومنجزاتها؛ والتي استعرضتها الواجهة في 8 معارض ثقافية متنوعة.

ويتضمن موسم شتاء مكة 25 فعالية متنوعة تشمل مجالات: رياضية، واجتماعية، وثقافية، وترفيهية، وتجارية؛ بما يسهم في إثراء تجربة سكان مدينة مكة المكرمة وزوارها، وتلبية اهتمامات مختلف شرائح المجتمع.

ويستهدف موسم شتاء مكة 2025 استقطاب أكثر من 800 ألف زائر؛ من خلال برامج وأنشطة تمتد حتى نهاية أبريل عام 2026؛ بما يعزز استدامة الفعاليات على مدار العام، ويرسخ مكانة مكة المكرمة بوصفها وجهة جاذبة للفعاليات المتنوعة.