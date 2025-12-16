شكرا لقرائتكم خبر «المطوف الرقمي» يرافق ضيوف الرحمن في أداء المناسك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توفر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي «المطوف الرقمي»، أحد الحلول التقنية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز تجربة ضيوف الرحمن وتيسير أداء المناسك داخل المسجد الحرام.

ويقدم «المطوف الرقمي» باقة من الخدمات الذكية، تشمل الإرشاد المكاني التفاعلي، ودليلا شاملا للمناسك، إلى جانب أدعية صوتية ومرئية، وعدادا الكترونيا للطواف والسعي، بما يسهم في مساعدة القاصدين على أداء عباداتهم بسهولة ويسر.

ويتميز «المطوف الرقمي» بدعمه لـ7 لغات عالمية، ما يتيح الاستفادة منه لشريحة واسعة من الزوار والمعتمرين من مختلف الجنسيات، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى توظيف التقنيات الحديثة لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

ودعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضيوف الرحمن إلى زيارة منصاتها الرسمية للاستفادة من خدمات «المطوف الرقمي»، مؤكدة استمرارها في تطوير المبادرات التقنية التي تسهم في تحسين تجربة الزائر وتحقيق أعلى معايير التنظيم والخدمة.