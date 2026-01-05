وزارة الداخلية السعودية تم القبض علي ضبط 5 مروجي مخدرات في الرياض

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 05:21 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نجاح جهودها في ضبط خمسة مروجين للمخدرات في العاصمة السعودية الرياض اليوم، تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الوزارة لمكافحة ظاهرة المخدرات وتطهير المجتمع من تلك الأفة الخطيرة، وتعكس هذه العملية التصدع القوي للجهود الأمنية المبذولة من قبل الجهات الأمنية للقضاء على الجريمة وحماية الأمن العام، يجب على المجتمع أن يكون ممتنًا للوزارة وللجهود الأمنية المستمرة في تحقيق هذه الانتصارات والعمل على خلق بيئة آمنة وخالية من المخدرات في بلادنا.

وزارة الداخلية نجحت في ضبط خمسة مروجين للمخدرات في العاصمة الرياض، تأتي هذه الحملة الأمنية ضمن جهود الوزارة المستمرة في مكافحة ظاهرة تجارة المخدرات وترويجها في المملكة، وبفضل التعاون الوثيق بين الجهات الأمنية والمخابرات العامة، تم تحديد أماكن تواجد المروجين والقبض عليهم بنجاح، يعكس ضبط المروجين هذا التزايد في الجهود المبذولة للقضاء على أي نشاط غير قانوني يهدد أمن وسلامة مجتمعنا، نثني على الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية وجميع الجهات المعنية في مكافحة الجريمة وضمان سلامتنا جميعًا.

تفاصيل عملية الضبط والاعتقال

تم القبض على المروجين بعد تحريات دقيقة وعمل استخباراتي استمر لفترة طويلة، تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزتهم، بما في ذلك الحشيش والكوكايين، كما تمت مصادرة الأموال التي حصلوا عليها من بيع المخدرات، تأتي هذه العملية كتأكيد على التزام السلطات السعودية في مكافحة المخدرات وتطهير البلاد من هذه الآفة الخطيرة، ستتم إحالة المروجين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّهم، يجب أن تكون هذه العملية تحذيرًا قويًا للمهربين والمروجين للمخدرات، حيث ستواصل السلطات السعودية جهودها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.

الأضرار الصحية والاجتماعية لتعاطي المخدرات

تتسبب تجارة المخدرات في أضرار صحية واجتماعية جسيمة، فتعاطي المخدرات يؤدي إلى تدهور الصحة البدنية والعقلية للمتعاطي، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة، كما أنه يؤثر على الحياة الاجتماعية والعائلية للمتعاطي ويزيد من انحرافهم عن القانون.

التعاون الدولي في مكافحة تجارة المخدرات

تعتبر مكافحة تجارة المخدرات قضية عالمية تتطلب التعاون والتنسيق بين الدول، تعمل السعودية بنشاط على تعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد، من خلال المشاركة في الجهود الدولية لمكافحة المخدرات والتعاون مع الجهات المعنية على المستوى الإقليمي والدولي، تؤكد وزارة الداخلية السعودية على استمرار جهودها في مكافحة المخدرات وتشديد الرقابة لحماية أمن وسلامة المجتمع السعودي.