بنك التنمية الاجتماعية تمويل العمل الحر 1447 ما هي شروطه وكم اقدر اخذ قرض وكيف اعرف اني مستحق؟

يحتاج العديد من أصحاب المهن لمعرفة معلومات أكثر عن تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية، حيث إنه أحد القروض المقدمة من بنك التسليف التي تعمل على دعم العاملين بالأعمال الحرة بمبلغ مالي يعينهم على التفرغ للعمل الإبداعي، ويقدم التمويل بفترات سداد مريحة، وسوف نعرض عبر موقع لحظات نيوز قرض العمل الحر من بنك التسليف.

تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

منتج التمويل الحر المقدم من بنك التنمية الاجتماعية هو تمويل نقدي يقدم للقادرين على العمل الذين يرغبون في التحسين من وضعهم المادي من خلال العمل الحر، حيث يتيح المنتج الاستفادة من قرض ميسر في مدة الاستحقاق.

كما يمكن للمستفيد من التمويل أن يسجل في برنامج حوافز الخاص بالعمل الحر، وسوف يستفيد بحافز مالي يغطي كافة الرسوم الإدارية المقدر بقيمة 9,000 ريال سعودي، ويمكن سداد التمويل خلال مدة تصل حتى 40 شهر من تاريخ استلام التمويل.

شروط الحصول على تمويل العمل الحر

ومن الجدير بالذكر أن تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية تحكمه بعض الشروط متمثلة في الآتي:

أن يكون سن المتقدم بطلب التمويل يتراوح بني 18 عامًا، وحتى 65.

من الشروط الأساسية هي سلامة السجل الائتماني.

لا يقبل طلب من يتجاوز دخله الشهري مبلغ 20,000 ريال سعودي.

أن يكون لديه وثيقة عمل حر.

بالإضافة لحساب بنكي خاص بالعمل الحر ومرتبط بالوثيقة المقدمة.

كم يعطوني بنك التنمية تميل العمل الحر

نتابع الحديث عن تمويل العمل الحر، ونشير إلى أن المستفيد من القرض يمكنه الحصول على قيمة تمويل تصل حتى 120,000 ريال سعودي، وذلك لكافة مسارات التمويل عدى مسار الخدمة التخصصية، حيث تكون أعلى قيمة يمكن الحصول عليها من التمويل هي 80,000 ريال سعودي.

خطوات تقديم طلب تمويل العمل الحر

بعدما وضحنا مميزات، وشروط تمويل العمل الحر، نجد من المناسب الانتقال لشرح كيفية تقديم طلب التمويل من بنك التنمية الاجتماعية، حيث يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالولوج إلى رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية الإلكتروني الرسمي “من هنا“. سجل الدخول إلى الموقع باستخدام بيانات النفاذ الوطني. بعد تسجيل الدخول يتعين عليك النقر فوق خيار (إضافة طلب). ومنها اختر (طلب تمويل جديد). ثم حدد خيار (تمويل العمل الحر). من ثم اختر تقديم من (الخدمات التخصصية). قم بالموافقة على التعهد بعد قراءته جيدًا. من ثم حدد فرع بنك التنمية. ثم ادخل معلومات وثيقة العمل الحر، والعمل على رفع المرفقات. اكتب بيانات المهنة، ثم بيانات الكفيل. ثم حدد الشريحة المناسبة، وانقر على خيار (التقديم). يتعين عليك بعد ذلك رفع المستندات والوثائق المطلوبة، ثم اضغط زر (الحفظ). اضغط فوق خيار اعتماد الملفات. سوف يظهر ملخص طلب التمويل ويحوي الرقم الخاص بالطلب، وسوف يستخدمه المستفيد في الاستعلام عن استحقاقه للتمويل.

في الختام نكون قد عرضنا كافة المعلومات عن تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية، حيث وضحنا مميزات التمويل الذي يقدم قيمة تصل حتى 120 ريال سعودي، كما وضحنا الشروط التي تحكم عملية قبول ورفض البنك للتمويل.