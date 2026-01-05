الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 05:21 مساءً - طلب مساعدات مالية وعينية: خطوات التقديم على مساعدة مالية وعينية من الديوان الملكي السعودي

الديوان الملكي السعودي هو الجهة الرسمية المسؤولة عن تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين في المملكة العربية السعودية. وتقدم الديوان الملكي مجموعة متنوعة من المساعدات، بما في ذلك المساعدات المالية، والسكن، والرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها.

الديوان الملكي خطوات التقديم

يقدم الديوان الملكي السعودي مساعدات مالية وعينية للمحتاجين في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال برنامج “المساعدة الاجتماعية”، الذي يهدف إلى تحسين ظروف الفئات المحتاجة ورفع المعاناة عنهم الشروط المطلوبة للتقديم على مساعدة من الديوان الملكي السعودي.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

أن يكون المتقدم من الفئات المستهدفة من البرنامج، وهي: الأسر المتعففة. ذوي الاحتياجات الخاصة. المرضى المحتاجين للعلاج. الغارمين والغارمات. الأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية.



الأوراق المطلوبة للتقديم على مساعدة:

صورة من الهوية الوطنية.

صورة من صك الملكية (إذا كان الطلب يتعلق بمساعدة سكنية).

صورة من السجل التجاري (إذا كان الطلب يتعلق بمساعدة تجارية).

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من شهادة الوفاة (إذا كان الطلب يتعلق بمساعدة لأسرة يتيمة أو أرملة).

صورة من تقرير طبي (إذا كان الطلب يتعلق بمساعدة طبية).

خطوات التقديم على مساعدة من الديوان الملكي السعودي:

يمكن التقديم على مساعدة من الديوان الملكي السعودي من خلال إحدى الطرق التالية:

عبر الموقع الإلكتروني للديوان الملكي: يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للديوان الملكي وتعبئة نموذج الطلب.

عبر تطبيق "واصل": يمكن تحميل تطبيق "واصل" على الهاتف الذكي وتعبئة نموذج الطلب.

عبر الهاتف: يمكن الاتصال على الرقم 920000071.

خطوات التقديم عبر الموقع الإلكتروني:

زيارة الموقع الإلكتروني للديوان الملكي. الضغط على زر “تقديم طلب مساعدة اجتماعية”. تعبئة نموذج الطلب بالبيانات المطلوبة. إرفاق المستندات المطلوبة. الضغط على زر “إرسال الطلب”.

مدة دراسة الطلب:

تقوم الجهات المختصة في الديوان الملكي بدراسة الطلبات المقدمة خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

التواصل مع الديوان الملكي يمكن التواصل مع الديوان الملكي من خلال إحدى الطرق التالية عبر الموقع الإلكتروني للديوان الملكي: يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للديوان الملكي والاطلاع على معلومات الاتصال.

عبر تطبيق “واصل”: يمكن التواصل مع الديوان الملكي من خلال تطبيق “واصل” عبر الهاتف: يمكن الاتصال على الرقم 920000071.

يهدف برنامج “المساعدة الاجتماعية” من الديوان الملكي السعودي إلى تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل تحسين ظروفهم المعيشية ورفع المعاناة عنهم. وتقدم الديوان الملكي مجموعة متنوعة من المساعدات، بما في ذلك المساعدات المالية، والسكن، والرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها.

نصائح للتقديم على مساعدة من الديوان الملكي السعودي

يمكن تقديم طلب المساعدة من خلال أي من الطرق المذكورة أعلاه , مدة دراسة الطلب هي 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب , يمكن التواصل مع الديوان الملكي من خلال إحدى الطرق المذكورة أعلاه.

تأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة للتقديم على المساعدة.

جهز جميع المستندات المطلوبة للتقديم على المساعدة.

اكتب طلبك بأسلوب واضح ومبسط.

أرفق المستندات المطلوبة مع طلبك.

انتظر رد الجهات المختصة في الديوان الملكي.

يهدف الديوان الملكي السعودي إلى تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل تحسين ظروفهم المعيشية ورفع المعاناة عنهم. وتقدم منصة “إحسان” مجموعة متنوعة من المساعدات، بما في ذلك المساعدات المالية، والسكن، والرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها.