الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 05:21 مساءً - ما هي المطاعم التي تدعم اسرائيل داخل المملكة ؟ .. تعرف عليها الان

يتساءل الكثير ما هي المطاعم التي تدعم اسرائيل داخل المملكة العربية السعودية، حيث قامت العديد من الحملات الإلكترونية التي تدعو إلى مقاطعة مجموعة من المطاعم التي أعلنت إدارتها عن دعمها لإسرائيل فيما تقوم به من أفعال بقطاع غزة في فلسطين، لذلك سنتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على المطاعم التي تدعم إسرائيل في المملكة العربية السعودية.

لا توجد مطاعم في المملكة العربية السعودية قامت بالإعلان عن دعمها لإسرائيل بشكل قاطع، وذلك لأن المطاعم الشهيرة ومطاعم الوجبات السريعة في السعودية في الأغلب تكون مملوكة لأفراد أو شركات سعودية أو عربية بشكل كلي أو جزئي، وتبقى على موقف محايد في القضايا السياسية للحفاظ على مصالح الشركة التجارية.

المطاعم التي تدعم إسرائيل

هناك مجموعة من سلاسل المطاعم التي أعلنت عن تضامنها مع إسرائيل في الأحداث التي تجرى في غزة بفلسطين، حيث قامت البعض منها بتقديم وجبات مجانية للإسرائيليين، لذلك سنتعرف على هذه المطاعم من خلال الآتي:

ماكدونالدز.

هارديز.

بيتزا هت.

سابواي.

برغر كينج.

دومينوز بيتزا.

كنتاكي.

الشركات التي تدعم إسرائيل في العالم

هناك مجموعة من الشركات حول العالم تقوم بدعم إسرائيل في الأحدث الجارية بفلسطين، وهذه الشركات جاءت على النحو التالي:

لوريال.

Keter.

جوجل.

ماركس أند سبنسر.

جنرال ميلز.

موتورولا.

غويا فودز.

ستاربكس.

كوكاكولا.

نستلة.

هل مطاعم ماكدونالدز في السعودية تدعم إسرائيل

لقد قامت مطاعم ماكدونالدز في المملكة العربية السعودية بالتأكيد في بيان لها أنها لا تدعم إسرائيل وأنها تكن كل الإحترام للهوية العربية وتلتزم باللوائح والقوانين المحلية، كما أنها أكدت أن ما فعله بعض الوكلاء خارج السعودية لا يشير أو يعبر عن موقف شركة ماكدونالدز الرسمي.

هل تدعم مطاعم كنتاكي إسرائيل

لقد أعلنت سلسلة مطاعم كنتاكي الشهيرة عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي خارج المملكة العربية السعودية أنها تدعم إسرائيل، بالإضافة إلى ذلك توجد العديد من فروع مطاعم كنتاكي قامت بتقديم الوجبات المجانية للإسرائيليين.

هل دنكن يدعم إسرائيل

لقد قامت سلسلة المطاعم الأمريكية دانكن بتقديم الدعم لإسرائيل في وقتٍ سابق، كما أنها سحبت إعلان لأحد مقدمي برامج الطهي التابعة لها بعد أن ظهر وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية، مما جعلها تتعرض لهجوم إعلامي كبير، بالإضافة إلى أن دانكن تقوم بدعم إسرائيل بعدة طرق مختلفة.

ما هي المطاعم التي تدعم اسرائيل داخل المملكة، هذا ما تعرفنا عليه من خلال الفقرات السابقة ، وذلك لأن جميع الشعوب العربية أعلنت عن حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ومنها المطاعم والماركات والشركات المختلفة.