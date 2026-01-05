الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 05:21 مساءً - هل نهاية الدعم الإضافي هي نهاية برنامج حساب المواطن؟ وزارة الموارد البشرية توضح موعد إيقاف الدعم

هل نهاية الدعم الإضافي هي نهاية برنامج حساب المواطن؟ ومتى موعد إيقاف دعم حساب المواطن؟ ترددت الكثر من الأنباء والأقاويل حول قرار حكومة المملكة العربية السعودية بإلغاء برنامج حساب المواطن مع نهاية فترة الزيادة الملكية مما أثار تخوف المستفيدين من البرنامج، وسوف نتحرى حقيقة الأمر من عدمه موضحين كافة التفاصيل بدقة عبر موقع لحظات نيوز.

الإجابة عن سؤال هل نهاية الدعم الإضافي هي نهاية برنامج حساب المواطن هي لا، حيث قرر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن يتم تمديد فترة الدعم الإضافي في حساب المواطن لمدة 3 أشهر آخرها كان شهر سبتمبر الماضي ولكن لا يزال دعم برنامج حساب المواطن العادي مستمرًا.

منذ أن انطلق برنامج حساب المواطن تم تقديم دعم قيمته 175 مليار ريال سعودي للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، وذلك حرصًا من الحكومة على ألا يعاني أصحاب هذه الطبقات من الآثار السلبية الكثيرة التي نتجت عن التضخم الاقتصادي العالمي الذي طال المملكة أيضًا.

أهلية حساب المواطن دورة أكتوبر 2026

فيما يتعلق بأهلية حساب المواطن الدورة رقم 71 لشهر أكتوبر 2026 فقد أثار بعض التأخير المتوقع في إعلان النتائج خوف بعض المستفيدين من توقف الدعم بشكل تام، إلا أن البرنامج قد أكد على أن تأخر الأهلية هو بسبب عدم أتمام دراسة استحقاق جميع المستفيدين ومن المتوقع أن تعلن النتائج خلال الفترة القادمة.

موعد الإيداع في حساب المواطن لشهر أكتوبر 2026

صرحت الحكومة بأن الموعد الرسمي لإيداع الدفعات المالية في برنامج حساب المواطن سيكون في يوم 10 من كل شهر ميلادي، حيث سيتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في يوم الثلاثاء الموافق يوم الثلاثاء 10 أكتوبر، إلا أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن وضع الدعم الإضافي بعد انتهاء الزيادة الملكية مع نهاية شهر سبتمبر، أي أن دعم شهر اكتوبر لن يشمل زيادات.

إن دعم حساب المواطن من أهم أنواع وبرامج الدعم المقدمة للمواطنين في المملكة العربية السعودية، وليس من المتوقع أن تلغي الحكومة هذا البرنامج الهام خاصةً وهي تمر بفترة تضخم اقتصادي عالمية.