تعرف على اسماء مطاعم وكافيهات سيتي ووك الطائف، وهي من المدن التي تشتهر بكثرة الأماكن السياحية الجميلة والمدهشة، وبالطبع أحد أشهر هذه الأماكن سيتي ووك، والذي يتميز بوجود العديد من المطاعم والكافيهات المميزة، ومن خلال موقع لحظات نيوز نعرض مجموعة من أجمل الأماكن لتناول الأطعمة والمشروبات الشهية في الطائف.

يعد سيتي ووك الطائف أحد أكثر المناطق التي تذهب إليها العائلات في المملكة العربية السعودية، وذلك لأن الجهات المسؤولة عن الترفيه في الطائف تهدف لجعل سيتي ووك أحد أعظم التجارب في مجال التسوق والترفيه، وذلك لمنح المواطنين إمكانية الخروج مع العائلة لقضاء وقت ممتع ولطيف، لذلك تعرف على اسماء مطاعم وكافيهات سيتي ووك الطائف من خلال ما يلي:

أولًا: الكافيهات والمطاعم العالمية

في إطار التعرف على اسماء مطاعم وكافيهات سيتي ووك الطائف، فإننا نعرض عدد من سلاسل المطاعم متعددة الجنسيات، والتي تعد من أكثر الأماكن المفضلة في سيتي ووك وهي:

1- بيرفكتو كب

أحد المقاهي المميزة في الطائف والتي يمكن قضاء وقت لذيذ مع الأصدقاء وأفراد العائلة، وهذا المكان يقدم مجموعة من الوجبات الخفيفة والحلوى المذهلة، إلى جانب قائمة لا تنتهي من أنواع القهوة والمشروبات المنعشة.

2- دانكن دوناتس

يتخصص هذا المكان في المعجنات والقهوة بأنواعها الساخنة والباردة، المركزة والمضاف لها حليب ومخفوق كريم، ولهذه السلسلة تاريخ طويل مع صناعة الحلوى بأنواع وأشكال شهية.

3- ستاربكس كافيه

في ظل التعرف على اسماء مطاعم وكافيهات سيتي ووك الطائف، فإنه من الضروري التعرف على أشهر الكافيهات التي تختص بصناعة القهوة بأنواع متباينة وبحرفية وجودة لا سبيل لإنكارها.

ثانيًا: كافيهات سيتي ووك المحلية

قد لا يرغب البعض بالتعامل مع المطاعم والكافيهات العالمية، لأنها تكون مكلفة جدًا بدون مبرر فيتاح لهم الذهاب لأحد المطاعم المحلية في سيتي ووك، والتي لا تقل فخامة وجودة عن الأخرى سوى أنها لا تحمل صيت واسع في كل العالم، لأنها في بدايتها مثل:

1- ترف كافيه

يحمل هذا المقهى طابع شديد التميز والأناقة، ويشهد له بالجودة والمهارة إذ إن الإقبال عليه شديد جدًا وفي ازدياد، وذلك لأن المكان يتسم بالبساطة والهدوء، وحاز على تقييمات مميزة من شريحة عريضة من الزوار.

2- ماما بنز

هذا المكان مميز للغاية حيث يقوم بتقديم مشروبات وحلوى مميزة مصنوعة بحب وباهتمام بالغ، ويقدم عروض مميزة بشكل دوري لجذب العملاء والزوار، ويعلن عن هذه العروض من خلال قنوات التواصل الكثير التي يوفرها لزبائنه.

3- برولاب كافيه

هذا الكافيه مخصص للأطفال ليس فقط الكبار، كما أنه يقدم عدد من الأطباق الرائعة وبه ديكور داخلي مميز بشكل يريح الأعصاب، كما أن العاملين في المكان يحرصون على وضع موسيقي مميزة تبهج كل القلوب.

4- هاف مليون

من المقاهي التي يمكن أن يجتمع بها الأصدقاء بالساعات، ويقدم أنواع عديدة من الحلوى سواء دونتس أو كيك، وحتى أنواع البسكويت بالشوكولاتة من كل النكهات والأحجام.

5- كافيه كولن سويت الطائف

كافية يمزج بين الفخامة والرقة ويتميز بالعصرية، بالإضافة إلى إن أسعاره متوسطة وبه مساحة للعائلات والأصدقاء، وهو مناسب جدًا لقضاء عطلة الأسبوع مع بالتسامر مع الأصدقاء في أجواء هادئة ومميزة.

يوجد عدد كبير من المطاعم والكافيهات في سيتي ووك، مثل سينابون ولوكيشن كافيه بالإضافة إلى بسكلته، والذي تنتشر فروعه في السعودية بوجه عام ويعطي زواره اهتمام شديد.