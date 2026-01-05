الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 05:21 مساءً - بعد آخر تحديث لها | وزارة الموارد البشرية تطلق حاسبة جديدة للضمان الاجتماعي هذه طريقة استخدامها

وزارة الموارد البشرية تطلق حاسبة جديدة للضمان الاجتماعي هذه طريقة استخدامها التي نتعرف عليها بشكل مفصل من خلال جريدة لحظات نيوز، حيث تم تصميم حاسبة الضمان الاجتماعي المطور الجديد لعام 1447 هجريًا من أجبل مساعدة المتقدمين على تقدير المبلغ المستحق بالنسبة إليهم في حال تم قبولهم في برنامج الدعم.

وزارة الموارد البشرية تطلق حاسبة جديدة للضمان الاجتماعي

نتعرف من خلال ما يلي على طريقة استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي الجديدة المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بشكل مفصل:

قم بالدخول بشكل مباشر إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية “من هنا“. قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال البيانات اللازمة. حدد برنامج الدعم وقد بإدخال الدخل الشهري للعائلة مع الدعم للإعاقة، إلى جانب عدد المنازل مع بيانات التابعين. اضغط حينها على أيقونة “احسب” من أجل الحصول على التقدير.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد

في إطار التعرف على وزارة الموارد البشرية تطلق حاسبة جديدة للضمان الاجتماعي هذه طريقة استخدامها، فلا بد من الاطلاع على شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد بشكل مفصل:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية الجنسية.

سجي أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم قادرًا على العمل، ولكنه لا يتمكن من إيجاد فرصة عمل مناسبة.

يجب أن يكون دخل الأسرة أقل من الحد الأدنى المقرر من قبل الضمان الاجتماعي.

تعمل المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي على توفير حاسبة جديدة للضمان الاجتماعي مع التعرف على طريقة استخدامها بالشكل الصحيح.