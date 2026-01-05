الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 05:21 مساءً - الخدمات المساندة 1447 تسجيل الدخول للطلاب والطالبات

ما هي طريقة تسجيل الدخول الخدمات المساندة، هذا ما يرغب في معرفته العديد من طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود من أجل الاستعلام عن كافة الأخبار والمستجدات التي تتعلق بالجامعة، ومن خلال جريدة لحظات نيوز سنوضح بشكل مفصل كيف ادخل على الخدمات المسانده.

تسجيل الدخول الخدمات المساندة

يمكنك تسجيل الدخول على الخدمات المساندة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لبوابة الخدمات المساندة الإلكترونية “من هنا“. انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”، المتواجدة في أعلى يسار الصفحة الرئيسية. أدخل اسم المستخدم، وكلمة المرور. اضغط على علامة التبويب “تسجيل الدخول”.

كيفية إنشاء حساب في الخدمات المساندة

يمكن لجميع طلاب وطالبات جامعة الإمام محمد بن سعود إنشاء حساب في الخدمات المساندة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

اذهب مباشرةً إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لبوابة الخدمات المساندة للطلاب “من هنا“. اضغط على علامة التبويب “زائر وتحويل من جامعة أخرى”. قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك في الخانات الفارغة. انقر على علامة التبويب “تسجيل”. سيتم إشعارك بأنه تم التسجيل بنجاح في الخدمات المساندة للطلاب.

شروط القبول في جامعة الإمام محمد بن سعود

سنوضح لكم كافة شروط القبول في جامعة الإمام محمد بن سعود، وهي:

لا بد أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة من إحدى المعاهد التابعة للجامعة، وذلك للطلاب فقط، أو حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل أو خارج المملكة العربية السعودية (طلاب، وطالبات).

من الضروري ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أكثر من سنتين، وذلك في حال الرغبة في الالتحاق بأحد التخصصات الصحية، أمّا بقية التخصصات فمن الضروري ألا تزيد المدة عن خمس سنوات.

يشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

من الضروري أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.

إذا كان المتقدم موظفًا بأحد القطاعات العامة أو الخاصة، لا بد من الحصول على الموافقة.

يجب على الطالب اجتياز اختبارات القدرات المطلوبة حسب التخصص المراد الالتحاق به، واجتياز المقابلة الشخصية.

في الحال الرغبة في الالتحاق بأحد تخصصات المسار الصحي أو المسار التطبيقي أو الإداري، فمن الضروري أن يكون المتقدم من خريجي الثانوية العامة مسار العلوم التطبيقية أو خريجي المعاهد العلمية التابعة للجامعة شريطة اجتياز المسارات التحضيرية المؤهلة.

لا بد من الالتزام بنسب الموزونة في قسمي الشريعة وأصول الدين وهي (شهادة الثانوية العامة 40 %، واختبار القدرات 60 %).

طرق التواصل مع جامعة الإمام محمد بن سعود

سنوضح لكم فيما يلي كافة طرق التواصل مع القائمين على إدارة جامعة الإمام محمد بن سعود:

الموقع الرسمي “من هنا“ رابط الحساب على منصة تويتر “من هنا“ رقم الجوال 920001580

يود العديد من الطلاب معرفة كيفية تسجيل الدخول الخدمات المساندة من أجل الاستفادة من كافة لخدمات المقدمة من خلال هذه البوابة الإلكترونية، وهذا ما تم تناوله خلال الفقرات السابقة.