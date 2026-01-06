الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 01:10 صباحاً - عاجل… إقامة دائمة بالمجان لهذه الفئات في السعودية تعرف عليها

يمكنك التعرف على الفئات المؤهلة لقرار التجديد للإقامة بالمجان، والإقامة المجانية التي تكون بشكل دائم للوافدين لعام 1447.

فئة الوافدين

فقد أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن التخفيف للعبء المالي لكافة الفئات من الوافدين، فيتم التجديد للإقامة المجانية لبعض من الوافدين وهذا من بداية تاريخ 2026/2026، حتى يتم التسهيل علي الفئات الوافدة لتجديد لإقامتهم ولا يتم تكليفهم بأي رسوم، فهذا يعتبر درجات نحو التحسين لكافة الأوضاع للمقيمين، فتعد المبادرة من قبل الحكومة بالمملكة العربية السعودية تهدف للتخفيف من الحمل والعبء المالي على المقيمين، ففي هذا المقال سوف نستعرض الفئات المستفيدة من شروط التجديد للإقامة وما هي الرسوم المطلوبة.

الفئات المستفيدة من قرار تجديد الإقامة مجانا

يمكنك التعرف على الشروط المطلوبة للفئات المستفيدة من قرار تحديد الإقامة مجانا، حيث إن الحكومة السعودية تقوم بمنح هذه الفئات من الوافدين الإقامة المجانية وهذا لعام 1447، فمن هذه الفئات ما يلي:

المتدربون العسكريون، حيث إنها تتضمن المتدربين في المنشآت الأمنية، فهؤلاء الفئات المستفيدة هم من يتم إعفاؤهم من الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة.

يستطيع زوجات المواطنين السعوديين الأجنبيات أن يتمتعن بالتجديد للإقامة المجانية، ولا تتم تكلفاتهم بأي رسوم.

فئة المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية حيث إنه يشمل تلك الفئة التي تم تقاعدهم عن العمل مع تجديدهم المجاني.

الموظفون بالسفارة والذين يحملون جوازات السفر الدبلوماسية.

العمال بالمنازل والعمال بالزراعة والسائقين وهذا تحت الكفالة الفردية.

المقيمون المعالجون وهذا يتضمن الأبناء والزوجات.

الرسوم التجديدية لإقامة الوافدين قبل القرار

فهناك عدة رسوم لتجديد الإقامة للوافدين قبل القرار فمن هذه الرسوم ما يلي:

العاملة المنزلية: 600 ريال.

تطبق رسوم العامل الوافد بقيمة: 1000 ريال.

رسوم المرافقين: 2000 ريال.

شروط تجديد الإقامة للوافدين لعام 1447

تتوافر العديد من الشروط لتجديد الإقامة للوافدين وهذا لعام1447، فمن هذه الشروط ما يلي:

توفير الجواز السفر الساري للمفعول، حيث أن جواز السفر لا يقل عمر المتقدم عن 6 أشهر

أن يكون المقيم متواجدا داخل المملكة العربية السعودية.

التسجيل للأفراد في الجواز السفر للشخص المستفيد.

القيام بتوفير جواز سفر خاص بكل فرد في الأسرة.

الدفع للرسوم التي تم تقريرها وهذا إذا لزم الأمر.

القيام بالدفع لكافة المخالفات المرورية للأفراد.

لا يتم أي بلاغ عن الغياب أو الهروب عن العمل.

تعرف على كيفية تجديد الإقامة والدفع 1447

توجد عدة خطوات حتى يتم تجديد الإقامة والدفع 1447 لعدد من الفئات بالمملكة العربية السعودية، فمن هذه الخطوات ما يلي: