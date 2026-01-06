الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 02:17 صباحاً - الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية الغير قادرين على الحصول على سكن لهم يبحثون عن الدعم الخاص بسكني، والهدف من ذلك هو الحصول على سكن مدعم مع وجود قسط ميسر لهم، وسنتحدث عن ذلك في هذا المقال.

ما شروط القسط الميسر من سكني؟

شركة الإسكان الوطنية داخل السعودية قد أعلنت عن بعض الشروط التي يجب توافرها حتى يتم الحصول على دعم ميسر مقدم من سكني، وتتمثل في الآتي:

المتقدم للحصول على الدعم يجب أن يكون سعودي الجنسية.

الإقامة بشكل دائم داخل حدود المملكة السعودية من جانب المتقدم.

من الشروط الهامة كذلك أن يكون المتقدم ضمن المستفيدين من دعم سكني.

المتقدم عليه أن يقدم مستند تعريفي يخص الراتب الشهري الذي يحصل عليه.

تقديم كشف حساب بنكي مدته 3 أشهر على الأقل.

من الضروري كذلك أن يكون صافي الراتب الذي يتقاضاه المتقدم يتراوح بين 3,000 إلى 7,000 ريال سعودي لكي يستفيد من الدعم.

ما هو برنامج القسط الميسر؟