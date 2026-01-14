شكرا لقرائتكم خبر هيئة العقار: غدا تنتهي مدة تسجيل العقارات في مناطق الرياض والقصيم والشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للعقار، قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لعدد من الأحياء في مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية، وذلك بنهاية يوم غد الخميس 26 رجب 1447هـ، الموافق 15 يناير 2026م.

وبينت الهيئة أن التسجيل العيني للعقار ينتهي في الأحياء التالية في محافظة القويعية بمنطقة الرياض: (مخطط رقم 1077، مخطط رقم 1051، مخطط رقم 359، سوق غنم القويعية، الصناعية، الفيضة، الزهور، مخطط رقم 1039، مخطط رقم 985، العواش، أم سريحة، الحزم، مخطط رقم 517، الديرة، مخطط رقم 1045، الجزيرة، الربوة، السلام، مخطط رقم 638، الخالدية، جفارة السعدان، مخطط 1029)، وينتهي التسجيل بالأحياء التالية في محافظة الرين: (عشيرة، المثناة، النقيعة، الوسطى، عبليه، القرعة، الرفاع، الوسيطا، العمار، المعيزيلة، المعتلا، نجد، الرين القديم، الغريبية، الصفا، الملك فيصل، اليرموك، الملك فهد، قبيبان، الفردوس، الشموع، الفتح، غرناطة، الحنو، الريعانية، الرجع، المعترضة، الهفوف، الشعيفان)، فيما سينتهي التسجيل للأحياء التالية في محافظة المجمعة وهي: (الإسكان، الصناعية الأولى، الملك عبدالله، المطار، المتنزه، اليرموك)، كما سينتهي التسجيل العيني الأول للأحياء التالية في محافظة الأفلاج: (آل وحيد، الازدهار، الأمير سلطان، الأندلس، البرقة، البكر، البلدية، الدوائر، الصناعية، الطرف، الفحيل، الفيحاء والمثناة، القيسية، المرزوقية، المصارير، المصيف، الملك عبدالله، الهلالي، الوداعين، الورود، أم سريحة، خضـرا وعشيران، الإدارية شرق، الإدارية غرب، الإذاعة، التعاون، التوباد، الجامعة، الجزيرة، الجفيدرية، الريان، الصالحية، العزيزية، العيون، الفروسية، الفيصلية، المبرز، الملك فهد، النزهة، النهضة، الواحة، اليمامة، سحاب، غصيبة، الخالدية، النخيل، المنتزه)، في حين ينتهي التسجيل في الأحياء التالية بمحافظة الغاط وهي: (العرنية، الغدير، المروج، النخيل، الورود، الخزامى).

كما ينتهي تسجيل الأحياء التالية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم: (جزء من حي غرب بريدة، شمال غرب بريدة، العزيزية، جزء من الليوان، جزء من القرعاء، البستان، الجديدات، جزء من حي العقيق، جزء من حي الغماس، جزء من حي غرناطة، جزء من حي البصر، جزء من حي خب روضان، جزء من حي المليداء، جزء من حي السعادة، جزء من حي ضراس الجنوبية، غرب بريدة، التواصل، الهناء، المطار، جزء من حي البدور، جزء من حي شمال شرق بريدة، جزء من حي العقيلات، جزء من حي الهدية الشمالية، جزء من حي الهدية الجنوبية، جزء من حي شرق بريدة، العريفية، عسيلان)، إضافة إلى (حي النور، ومنطقة عقارية مجاورة بمحافظة عنيزة)، وفي مركز قصر بن عقيل ينتهي التسجيل بالأحياء التالية: (أجزاء من حي المصيف، الخالدية، جزء من حي البستان، ومناطق عقارية مجاورة)، إضافة إلى (حي الندى، ومناطق عقارية مجاورة) في محافظة البدائع، وينتهي التسجيل في مناطق عقارية في مركزي الخبراء والسحابين، بالإضافة إلى (حي السلام، ومناطق عقارية مجاورة) في محافظة البكيرية، وفي مركز البطين ينتهي التسجيل في: (جزء من شمال شرق بريدة، الياسمين، النهضة، ومناطق عقارية مجاورة)، بالإضافة إلى مناطق عقارية مجاورة لطريق الملك فهد في محافظة رياض الخبراء، إضافة إلى (حي الجامعيين) في محافظة الرس.

وينتهي التسجيل أيضا في المنطقة الشرقية بمحافظة حفر الباطن للأحياء التالية: (الروضة، الباطن، فليج، الفيحاء، الصناعية، قرطبة، الورود، المنار، الشفاء، المروج، الفيصلية، الصفاء، النايفية، الواحة، السليمانية، المحمدية، الرابية، مخطط أرض المستودعات المعدل، العزيزية، الخالدية، التلال، الربوة، النزهة، النهضة، أبو موسى الأشعري، البلدية، المصيف، الرائد، النخيل، الوادي)، وكذلك الأحياء التالية في الجبيل الصناعية: (الدفي، الفصل، اللؤلؤ، ينبع، مردومة، المطرفية، الشاطئ، الفناتير، جزيرة الباطنة، مركز المدينة، السروج، الحويلات، الخليج، جلمودة، الرقة، البحر)، بالإضافة إلى الأحياء التالية في محافظة الأحساء: (الرفعة الشمالية، الكوت، النعائل، العسيلة، الطالعية، المباركية، بلدة الطريبيل، بلدة المزاوي، بلدة العقار، هجر السادس، هجر السابع، هجر الثامن، هجر التاسع، هجر العاشر، جزء من حي هجر الثاني عشر، مخطط 19/268، مخطط 402/19، مخطط 263/19، مخطط 19/264، مخطط 4/1082، مخطط 4/1060، مخطط 1144/4، مخطط 518/4، مخطط ش ج1092/4، مخطط 1016/4، مخطط 319/4، مخطط 4/1124، جزء من مخطط 19/14، مخطط 4/734، مخطط 14/144، مخطط 4/1121، مخطط 14/154، جزء من مخطط 4/704، مخطط زراعي 1529، البستان، بلدة الشقيق الغربية، بلدة غمسي، بلدة التهيمية، التلال، جزء من حي الزهراء، جزء من حي البساتين، جزء من حي الركاز، جزء من الوزية الحي الثاني، جزء من بلدة أبو الحصى، جزء من حي النخيل، جزء من حي العيون الجنوبية، جزء من حي الرياض الرابع، جزء من حي بلدة الجفر)، وينتهي التسجيل بالأحياء التالية في محافظة بقيق وهي: (دميغ الشمالية، تخطيط منطقة إضافية لبلدة عين دار القديمة، مخطط تخطيط هجرة الجوية)، فيما ينتهي تسجيل الأحياء التالية في محافظة النعيرية: (الروابي، الخليج، الربيع، الروضة)، كما ينتهي التسجيل في مركز القيصومة في الأحياء التالية: (المحمدية، النسيم، الشفاء، الأندلس، الفيصلية، العزيزية)، وكذلك الأحياء التالية في محافظة الخفجي: (حي الأمير نايف، السلام، الصناعية، الحمراء، الياسمين، منطقة عقارية حضرية، الفيصلية، الورود، مخطط تخطيط الأرض الحكومية الواقعة شمال غرب المخطط رقم 8/62 «تشليح»)، بالإضافة إلى منطقة عقارية حضرية مجاورة لطريق أبو حدرية بمحافظة الجبيل، كما ينتهي تسجيل الأحياء التالية في محافظة القطيف: (جزء من حي الشورى، منطقة حضرية)، وينتهي التسجيل في مناطق حضرية في محافظة رأس تنورة ومحافظة الدمام.

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.

وأوضحت أن السجل العقاري سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجل، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه؛ ليكون أساسا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وأكدت الهيئة أن عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأن طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.

يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.