شكرا لقرائتكم خبر أمانة الشرقية تلغي 43 إشارة مرورية لتقليص زمن الرحلات في 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز جهودها في مجال السلامة المرورية في حاضرة الدمام خلال 2025، ضمن أعمالها المستمرة لتعزيز مستوى الأمان على الطرق، وتحسين كفاءة البنية التحتية للسلامة المرورية، بما يسهم في رفع جودة الحياة.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع مازن بخرجي، أن أبرز الإنجازات تمثلت في تهيئة 690 تقاطعا ومعبرا ومناطق للتهدئة المرورية، إضافة إلى معالجة 225 نقطة حرجة، بما انعكس إيجابا على تحسين انسيابية الحركة المرورية والحد من المخاطر على مستخدمي الطرق.

وأشار إلى أن الأعمال تضمنت تهيئة 738 موقعا بوسائل السلامة في الطرق المؤدية والمحاذية للمدارس والمرافق الحكومية، ودراسة مرورية شملت 1227 مدخلا ومخرجا للمرافق التجارية، ذات الأثر المروري المرتفع، ضمن خطط تهدف إلى تعزيز السلامة في المواقع ذات الكثافة المرورية العالية، مضيفا أنه في إطار تحسين التشغيل المروري، جرى إلغاء 43 إشارة مرورية لتحسين الحركة، وتنفيذ 367 ممرا وفق معايير السلامة، بما يسهم في توفير بيئة تنقل أكثر أمانا لمختلف فئات المجتمع، مؤكدا أن هذه الإنجازات تأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير منظومة السلامة المرورية، مشددا على أن ما تحقق خلال 2025 يعكس التزام أمانة المنطقة الشرقية المستمر لحماية الأرواح وتعزيز جودة الحياة.