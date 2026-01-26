شكرا لقرائتكم خبر جامعة طيبة تطلق برنامج «طيبة ثون» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة طيبة بالمدينة المنورة برنامج «طيبة ثون»؛ بوصفه برنامجا متكاملا لاكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، والموجّه للمشاركين والمشاركات من جامعات منطقة المدينة المنورة، وذلك ضمن شراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».

ويهدف البرنامج إلى اكتشاف الطلبة الموهوبين، وتصنيفهم علميا، ورعايتهم عبر منظومة متكاملة تشمل دورات تدريبية ومعسكرات تدريبية متخصصة، تُسهم في تنمية قدراتهم وتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشاريع ريادية قابلة للتطبيق.

وينطلق البرنامج غدا بلقاء تعريفي يعقد في قاعة المؤتمرات الصغرى بجامعة طيبة، يُستعرض خلاله آلية المشاركة، ومراحل البرنامج، وما ينتظر المشاركين والمشاركات من برامج تدريبية ومعسكرات ريادية لاحقة، بما يعزز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في البيئة الجامعية.

ويقام اللقاء التعريفي للمشاركات من الخامسة حتى السادسة مساء، وللمشاركين من السادسة والنصف حتى السابعة والنصف مساء، في إطار سعي جامعة طيبة إلى تمكين المواهب الشابة، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد المعرفي وتحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.