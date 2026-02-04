شكرا لقرائتكم خبر واقع الإعلام المحلي في بيئة التواصل الرقمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت جلسة حوارية بعنوان «الإعلام المحلي في ميدان التواصل الرقمي»، ضمن أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2026 المنعقد في مدينة الرياض، واقع الإعلام المحلي في البيئة الرقمية، والتحديات التي تواجه الممارسة الصحفية في ظل المنافسة المتزايدة لمنصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت رئيسة تحرير صحيفة تايمز البحرين عهدية السيد، أهمية التمسك بالقيم والمبادئ المهنية في العمل الصحفي، مشددة على أن الصحافة ليست منتجا تجاريا يسوق خلال ثوان على المنصات الرقمية، بل رسالة تهدف إلى خدمة الوطن والمواطن وتوجيه الرأي العام بمسؤولية.

وأشارت إلى أن التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية، وفي مقدمتها ضعف العائد المالي مقارنة بالمحتوى الترويجي على وسائل التواصل الاجتماعي، لا تبرر التخلي عن الدور المهني للصحافة بوصفها إحدى ركائز «السلطة الرابعة»، مؤكدة ضرورة التعاون بين السلطات الإعلامية والتنفيذية والتشريعية بما يخدم المصلحة العامة.

من جانبه أكد الدكتور بجامعة الملك عبدالعزيز محمد الحيزان، أن النشاط الإعلامي والاتصالي يعد مجالا واسعا لا يقتصر على فئة محددة من المتخصصين، مؤكدا أهمية الاستفادة من مختلف الوسائل الرقمية المتاحة لسد الفجوات الإعلامية القائمة، مع الحفاظ على أسس المهنية الصحفية.

بدوره أوضح مستشار الإعلام والاتصال المؤسسي أنس القصير، أن التحولات في العلاقة بين المؤسسات والجمهور في العصر الرقمي، أصبحت عنصرا محوريا في بناء السمعة المؤسسية، وأن التواصل الرقمي الفعال يتطلب رسائل واضحة، وسرعة استجابة، وفهما عميقا لطبيعة المنصات والجمهور.

وأكد المشاركون في ختام الجلسة أهمية الاستثمار في تطوير الكفاءات الإعلامية، وتعزيز حضور الإعلام المحلي في المنصات الرقمية، بما يسهم في ترسيخ دوره شريكا فاعلا في التنمية وصناعة الوعي.