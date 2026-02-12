الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 02:15 مساءً - كيف احصل على شهادة هيئة المحاسبين؟ وما هي الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الشهادة؟ حيث إن الشهادة الجامعية وحدها لم تعد كافية من أجل الحصول على فرص العمل المميزة، لذا فمن الضروري أن يتم الحصول على الشهادات الإضافية المطلوبة في سوق العمل، وهذا ما سنعرضه اليوم من خلال موقع لحظات نيوز.

كيف احصل على شهادة هيئة المحاسبين؟ وما هي الشروط والمتطلبات

يُمكن الحصول على شهادة هيئة المحاسبين من خلال اتباع ما يلي من شروط:

ضرورة الحصول على درجة البكالوريوس من الجامعة المعتمدة أو ما يعادلها.

أن يكون الشخص لديه خبرة لا تقل عن عامين في مجال المحاسبة الإدارية أو المالية أو كلًا منهما.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الشهادة طالب بكلية التجارة قسم المحاسبة.

خطوات التسجيل في امتحان شهادة الـ CMA

توجد مجموعة من الخطوات التي يجب الالتزام بها من أجل التسجيل في امتحان شهادة الـ CMA وتلك الخطوات تتمثل فيما يلي:

يتم ترجمة شهادة البكالوريوس إلى اللغة الإنجليزية من خلال استخراج نسخة من إدارة الجامعة باللغة الإنجليزية، ويكون موضح بها المواد الدراسية وعدد الساعات الدراسية أمام كل مادة وتكون مختومة ومعتمدة من إدارة الكلية وإدارة الجامعة، بالإضافة إلى وزارة الخارجية. يتم إرسال الطلب والشهادة الجامعية إلى موقع الـ CMA ويتم تعبئة النموذج المخصص للتأهيل من أجل الحصول على الشهادة. يتم تسديد رسوم العضوية ومن ثمَّ يتم تسجيل الاختبار من نفس الموقع، وذلك بتعبئة النموذج الخاص به.

المجالات التي يعمل بها حامل شهادة هيئة المحاسبين

في سياق الإجابة عن أسئلة كيف احصل على شهادة هيئة المحاسبين؟ وما هي الشروط والمتطلبات، توجد مجموعة من المجالات التي يُمكن أن يعمل بها حامل شهادة هيئة المحاسبين، وتلك المجالات هي:

صياغة القرار الإداري المحاسبي.

تقييم الأداء المحاسبي للمؤسسات والشركات.

إدارة الموارد المحاسبية للمؤسسات والشركات.

إدارة المخاطر المحاسبية للمؤسسات والشركات.

إدارة وتنظيم الأداء المحاسبي للمؤسسات والشركات.

الإدارة المحاسبية الإستراتيجية للمؤسسات والشركات.

إصدار التقارير المحاسبية الدورية في المؤسسات والشركات.

تصميم أخلاقيات الإدارة المالية والمحاسبية في المؤسسات والشركات.

مميزات الحصول على شهادة هيئة المحاسبين

بعد الاطلاع على إجابة سؤال كيف احصل على شهادة هيئة المحاسبين؟ وما هي الشروط والمتطلبات، سنوضح فيما يلي من نقاط المميزات التي يُمكن الاستمتاع بها بعد الحصول على شهادة هيئة المحاسبين:

حق العضوية في أكبر الجمعيات المحاسبية العالمية الدولية وهي جمعية المحاسبين الإداريين الدولي.

الاعتراف الدولي بشخصية الدارس كمحاسب إداري يُمكن له أن يعمل في أي دولة من دول العالم.

ارتفاع نسبة الطلب على الخدمات المهنية كالمحاسب المؤهل من قبل الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية الكبرى، وذلك بغض النظر عن مجالها أو نشاطها.

العمل على تطوير القدرات الشخصية والفنية، وذلك كمحاسب من أعلى المحاسبين من حيث الحرفية والتميز عن أي محاسب.

الشهادة تؤهل صاحبها للحصول على المراكز الإدارية الأعلى والأكبر على مستوى العالم.

يحصل عليها حاملين هذه الشهادة على رواتب مرتفعة.

تساعد تلك الشهادة على تقوية اللغة الإنجليزية.

ما هي شهادة CMA المحاسبية

شهادة الـ CMA هي شهادة محاسب الإدارة المعتمد وتم تصميمها من قبل هيئة المحاسبين الإداريين، وهي شهادة متقدمة ومعتمدة عالميًا من الجمعية الأمريكية للمحاسبين الإداريين، وتعتبر واحدة من أهم الشهادات العضوية المهنية الأمريكية، حيث تمنح هذه الشهادة أصحابها الخبرة والتميز في الأعمال المحاسبية الإدارية، وتساعده في الوصول إلى المناصب الكبيرة في مجاله، وقد تم تصميم هذه الشهادة لتتناسب مع الحاجات المختلفة لذوي المؤهلات والخبرات في مجالات متنوعة مثل:

المديرون.

المهندسون.

المحاسبون.

مديرون المصانع والإنتاج.

المديرون الماليون التنفيذيون.

المدققون الداخليون والخارجيون.

الحصول على شهادة الـ CMA من الأمور المميزة التي تساعد الدارسين على التأهل لسوق العمل، ولكي يتم الحصول على تلك الشهادة يجب تطبيق مجموعة من الشروط مع الخضوع لاختبار الشهادة واتباع الخطوات المشار لها.

أسئلة شائعة

ما الفائدة من التسجيل في الهيئة السعودية للمحاسبين؟يُمكن من خلالها الحصول على نسبة تخفيض تصل إلى 30% من الدورات التدريبية المتخصصة، وعلى رسوم حضور الندوات والمؤتمرات.هل التسجيل في هيئة المحاسبين إلزامي؟لا.